Tomas Vytautas Raskevičius. Ministre Ruginiene, nenurėžkite mums pensijų!

Antroji priežastis yra valstybės paskatos kaupiantiems (1,5 proc. nuo vidutinio darbo užmokesčio – VDU) pakeitimas GPM lengvata. Jei šiuo metu į antrąją pensijų pakopą pervedate 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio, valstybė savo ruožtu papildomai perveda 1,5 proc. nuo VDU. Vadinasi, valstybės paskata didina kaupimą ir jo investicinę grąžą (daugiau įmokėjai – daugiau ir paaugo). Atsisakius šios paskatos ir pakeitus ją GPM lengvata, pastaroji bus jau ne investuojama, o grąžinama į Jūsų einamąją sąskaitą po pajamų deklaravimo. Valstybės biudžetui tai kainuos, tačiau skatins vartojimą, o ne taupymą. Be to, 1,5 proc. valstybės paskatos atsisakymas yra absoliučiai regresyvus pasiūlymas. Nesvarbu, uždirbi daug ar mažai – visi kaupiantieji gaudavo vienodą valstybės paskatą. Dabar gi daugiau uždirbantieji per GPM lengvatą susigrąžins daugiau (tiesa, yra lubos), o mažiau uždirbantieji – mažiau. Išties, labai socialdemokratiška.