Tomas Bičiūnas. Privilegijuotieji

Dauguma darbuotojų į darbus jau artimiausiu metu nebus įleidžiami be galimybių paso ar mokamo neigiamo Covid-19 testo, o Seimo nariams ši prievolė nebus taikoma. Parlamentarai į darbą galės patekti ir be testo, ir be galimybių paso. Tai reiškia, kad valdantieji, versdami visus skiepytis ir testuotis, vėl, kaip sakoma, pradėjo ne nuo to galo.