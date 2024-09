Tadas Vinokuras. Beprotiškos būsto kainos: ką daryti, kad būstas didmiesčiuose būtų prieinamesnis?

3. Didinti paramą jaunoms šeimoms, perkančioms pirmąjį būstą

Kaip jau minėjau, per šią kadenciją konservatoriai reikšmingai sumažino paramą pirmąjį būstą perkančioms jaunoms šeimoms. Ši parama, be abejo, turėtų augti. Maža to, turėtume leisti paramą gauti ir šeimoms, kurios perka būstus didmiesčiuose. Dabar parama bus skiriama tik šeimoms, kurios kuriasi regionuose. Tačiau tai – neteisinga: parama turėtų būti skiriama pagal poreikį, o ne pagal atsitiktinius geografinius apribojimus.