Svajūnas Plungė. Kas svarbiau – įsivaizduojama ar reali grėsmė?

Išgalvotų baimių politika

Gal tai nėra nuostabu, nes siaubo filmuose baimė dažniausiai kyla ne dėl to, kas rodoma, o dėl to, kas lieka paslėpta. Todėl siaubo filmai yra pats pigiausias pastatymo [požiūriu – red.] ir pelningiausias žanras – kaip ir demagoginė „tradicijų gynėjų“ politika, paremta žmonių baimėmis. Dėl to matome tiek daug politikų Lietuvoje, kurie bando iš to pasipelnyti.