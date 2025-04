Stanislovas Buškevičius. „Tegul nudžius ranka, pasirašiusi tokį dokumentą“

Suomija pasiekė moralinę ir strateginę pergalę – išsaugojo šalies nepriklausomybę, tačiau 10 proc. teritorijos praradimas suomių netenkino. Palyginimui: Ukraina šiuo metu yra praradusi 20 proc. savo žemių. Suomija nenorėjo tokios taikos su rusais ir dauguma suomių reikalavo tęsti karą, bet jėgos buvo labai jau nelygios. Tačiau suomiai vis tiek nebūtų pasirašę šios Maskvos taikos sutarties ir būtų kariavę toliau, jei Didžioji Britanija ir Prancūzija būtų atsiuntusios savo bendrą karinę ekspediciją. Britai ir prancūzai jau buvo parengę išsiųsti karines pajėgas į Suomiją, bet Norvegija ir Švedija atsisakė jas per savo teritoriją praleisti. Tad suomiams teko pasirašyti taikos dokumentą su rusais, kurie, nors ir turėjo milžiniškas pajėgas, bet suprato, kad visos Suomijos nepajėgs užimti, be to, britai grasino bombarduoti iš karo aviacijos bazių Irake ir Sirijoje rusų naftos versloves Baku.