Stanislovas Buškevičius. Lietuviai ir suomiai varo baimę rusams

Uždavinys Nr. 1 – iš Baltarusijos susijungti su Karaliaučiaus kraštu, bet ne per Lietuvą prioritetas, o per Suvalkų koridorių iš Lenkijos pusės. Nors Lenkijos kariuomenė žymiai didesnė ir geriau ginkluota nei Lietuvos, tačiau rusų analitikai teigė, kad būtina atkreipti dėmesį į nacionalinius, psichologinius ir istorinius faktorius. Lenkija 1939 m. nepasipriešino Sovietų Sąjungai, o po Antrojo pasaulinio karo praktiškai neturėjo partizaninio judėjimo prieš rusus. Nors Lietuva 1940 m. irgi nepasipriešino dėl Vyriausybės kaltės, tačiau lietuviai drąsiai sukilo jau 1941 m. ir be gailesčio žudė rusų okupantus. Pokario metais apie Lietuvos partizanus – miško brolius – legendos sklido net Rusijos gilumoje. Todėl civiliai rusai lengviau kėlėsi į Latviją ir Estiją nei į Lietuvą, nes buvo prisiklausę kalbų, kad miško broliai žudo rusų kolonistus. Vienas ekspertas net aiškino, kad mongolų totorių priespaudos laikais rusai turėjo posakį: „Už totorių blogiau yra tik lietuvis“.