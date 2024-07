Stanislovas Buškevičius. Kvailių skaičius begalinis

Ką turiu omenyje? Ogi skleidžiamą versiją, kad galbūt pats D. Trumpas suorganizavo pasikėsinimą į save...Tai ne tik, kad nesąmonė, tai – super nesąmonė. Ir ne dėl to, kad to D. Trumpui nereikėjo, nes jis pirmauja apklausose prieš dabartinį prezidentą Joe Bideną, bet ir dėl to, kad tokia sąmokslo teorija prieštarauja net minimaliai logikai ir joks gerbiantis save žmogus taip nepasakys.