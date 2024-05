Rokas Kiltinavičius. „Eurovizijos“ apolitiškumas ir kiti anekdotai

2012 metų „Eurovizija“ vyko Azerbaidžane. Azerbaidžano vyriausybės požiūrį į demokratiją tikriausiai geriausiai atspindi 2013 metų incidentas, kuomet buvo netyčia išleisti prezidento rinkimų rezultatai – dieną prieš patį balsavimą. Dar prieš šį skandalą valstybė nepasižymėjo dideliu pažangumu – šalis jau ilgą laiką reguliariai patekdavo į demokratijos ir žmogaus teisių indeksų žemumas. Bet kuriuo atveju, 2012 metų „Eurovizija“ buvo galimybė įrodyti ką kita – nafta turtinga šalis, be pertraukos valdoma Alijevų šeimos nuo 1993 metų, siekė sukurti pažangų ir modernų įvaizdį pasinaudodama „Eurovizija“. Pinigų šiai kampanijai nepritrūko – perskaičiavus infliacijos įtaką ir įskaičius naujo stadiono statybų (kurių metu teko nugriauti gyvenamuosius namus) sąnaudas, išleista beveik 240 milijonų eurų. Renginio sklandumui užtikrinti grubiai susidorota su protestuotojais, areštuoti žurnalistai. Faktas, kad tiek pinigų ir pastangų išleidžiama vien tokiam renginiui, aiškiai parodo socialinę, kultūrinę ir politinę šio konkurso galią. Nepaisant besitęsiančių žmogaus teisių pažeidimų nuo tų metų, Azerbaidžanas ir toliau turi balsą didžiausioje Europos scenoje. Labiausiai tikėtina, kad priežastis tam yra gana liūdna ir ciniška – dauguma Europos vyriausybių vengia smerkti šios šalies veiksmus dėl jos kaip energijos tiekėjos svarbos. Galimas reikalas, kad dėl to ir viešumoje perteikiamo teigiamo Azerbaidžano įvaizdžio (būtent per tokias reklamines kampanijas kaip 2012 metų „Eurovizija“) ir pati Europos visuomenė mažiau žino apie šios šalies vykdomus žmogaus teisių pažeidimus.