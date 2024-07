Robertas Skirmantas. Tauragės poligono steigimas be visuomenės žinios

Valdantieji, išgirdę Tauragės rajono žmonių priekaištus dėl ribojamos informacijos, suplanavo poligonų steigimo klausimo pristatymą visuomenei. Visi rajono gyventojais galės užduoti jiems aktualius klausimus per liepos 15 d. vyksiantį karinio poligono steigimo pristatymą. Gal kažkam nuo gautų atsakymų ir bus ramiau, tačiau abejoju ar į Tauragės rajono gyventojų pasiūlymus ir pastabas bus atsižvelgiama. Kaip informavo Krašto apsaugos ministras, spendimai iš Valstybės gynimo tarybos keliasi į Vyriausybę, o po to į Seimą. Kadangi klausimas yra tikrai aktualus, jį bus stengiamasi priimti maksimalia skuba. Kitaip tariant, sprendimas dėl poligono steigimo turėtų būti priimtas per ateinančias dvi savaites, kada numatyta neeilinė Seimo sesija, todėl klausimas, ar dar bus galimybė atlikti kokias nors korekcijas.