Robertas Šarknickas. LSDP širšių lizdas sukrutėjo

Jei jau taip, tai žaidimą pažaiskime pagal Jūsų, gerbiami LSDP nariai, taisykles, kurios, mano įsitikinimu, Jums itin nepalankios.

Pirmiausia, norėčiau padėkoti už savo vieno eilinio LSDP pėstininko straipsnyje pateiktus populisto ir demagogo apibrėžimus. O dėkoju dėl dviejų priežasčių, kurių pirmoji – šiame savo atsakyme be didesnių įžangų galiu pereiti tiesiai prie esmės, antroji – patys to nesuprasdami puikiai keliais sakiniai aprašėte visą savo partijos pastarųjų kelerių metų veiklą Lietuvos politiniame gyvenime.

Tad eikim prie esmės: iš to, kad jau nusprendėte reaguoti į visišką mano aprašytą tiesą apie savo, gerbiama LSDP, Seime vykstančią vertybinę degradaciją ir kairiųjų vertybių išsižadėjimą, kolaboravimą su dešiniaisiais ir liberalais (dėl tam tikrų postų), tampa labiau nei akivaizdu, kad tiesa rėžia ausis, o jos gintis nusprendžiat banaliausiu būdu – kitų žeminimu. Nors pradžioje ir paminėjau, kad žaisime pagal Jūsų taisykles, tačiau šioje vietoje padarykime išimtį, nes iki šio šykštaus lygio aš nenoriu nusileisti.

Tęsiant toliau – suprantu, skaudu. Visiems, manau, norisi nieko nedarant ir pilant ant visų partijų purvus būti pirmiems. Ankstesniais straipsniais nenorėjau Jūsų įžeisti, dievaži, ir net negalvojau tą daryti, tenorėjau į viešumą iškelti Jūsų vertybinį nuvertėjimą, galbūt netgi vėl pažadinti tas kairiąsias Jūsų pažiūras, bet va, ėmėte ir užpykote ant tiesos, na ir kam, kodėl? Vietoj to galėjote pasimokyti, padaryti išvadas be pykčio, be purvų, be žeminimo. Na, tebūnie, jau yra, kaip yra.

Grįžkime prie minėto jaunojo LSDP banalaus berniuko straipsnio (viename komerciniame portale) apie mane. Keista, kad Jūs, LSDP, ėmėte taip piktai reaguoti į mano akivaizdžius pastebėjimus, kuriais konstatavau, kad daiktai turi būti vadinami tikrais vardais, turiu omenyje, kad jei kairioji partija balsuoja taip, kaip priimtina priešingų pažiūrų partijoms, ar ji save vis dar gali vadinti kairiąja? Jei ne, tai kam tą viešai deklaruoti? Išversiu į paprastesnę kalbą, Jūs akivaizdžiai išsigandote tiesos, kad nebeatrodote esantys socialdemokratai, nors tą deklaruojate. Iš LSDP partijos liko tik pavadinimas ir jos narių pavardės. Netikite?

Pažiūrėkite į svarbiausių Lietuvai įstatymų balsavimus Seime, o tada atsiverskite savo rinkimų programą, partijos nuostatus, palyginkite šią informaciją ir pasižiūrėkite, kuria kelio puse nuvykote. Viso gero ir lik sveikas, socialdemokratizme!

Ką dar turėčiau paminėti, įdomus yra vienos didžiausių Lietuvos partijų valdžios sprendimas į straipsnių mūšio lauką mesti vieną eilinį LSDP pėstininką – mirtininką, o ne patiems, kaip valdžiai, imtis atsakomybės ir realių veiksmų. Straipsnio pradžioje Jums, LSPD, prižadėjau žaisti Jūsų taisyklėmis. Žaidimo taisyklės vadinasi taip: “Rašau ne aš, o tu“, tinka? Dėkui. Nesitikėjau, dievaži, nesitikėjau. Gerai, baigiu džiaugtis, einam prie reikalo.

Gal padarykim taip: aš neva tai atsitraukiu, bet iš už sienos stebiu (netgi paraginu), kad po mano sarkazmo, savo nuožiūra, bet kartu su mano priežiūra, straipsnį apie Jus parašytų, na, sakykim, koks Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) 1994 m. gimimo jaunasis narys. Gal kada nors jie susitiks vienas kitą ir turės, ką vienas kitam papasakoti, kai jau bus garbingo amžiaus ir loš parke šachmatais, tai bus juoko, įtariu. Šiaip puiki strategija: „Ir avis sveika, ir vilkas sotus“, konkrečioje situacijoje – ir politikui įgelta, o ir partijos valdžia rankų nesusitepė. Nė velnio. Save gerbiančios vertybinės partijos, tokios kaip LVŽS, su valdžia, kuri nebijo imtis atsakomybės, taip nedaro, tačiau matau, kad LSDP ši strategija yra priimtina. Ir tai dar kartą parodo šio, sakyčiau, nebe partijos, o politinio judėjimo vertybes.

Judėkim toliau. Iškalbingas eilinio LSDP pėstininko straipsnio pavadinimas ,,Kaip gauti dėmesio nieko neveikiant“, pačiam autoriui nesuprantant puikiai apibūdina visą LSDP veiklą Seime ir ne tik. Na, bet per daug nesikabinkime ir judėkim toliau. Turiu retorinį klausimą: kaip suprasti, kad žmogus absoliučiai nieko nenutuokia apie Seimo nario funkcijas ir pareigas, taip pat apie įstatymų leidžiamosios valdžios narių darbo specifiką? Visą parlamentaro veiklą pastarieji matuoja pateiktų įstatymo projektų skaičiumi. Mat, suprask, pateiksi penkiasdešimt niekam tikusių įstatymų projektų, tapsi geriausiu Seimo nariu, o pateiksi kelis esminius ir svarbius projektus, švelniai tariant, nebūsi toks geras. Auksinė logika.

Tokiam žmogui paprasčiausiai reiktų priminti atsiversti Seimo statuto pirmos dalies antrąjį skirsnį, kur net keliuose straipsniuose nurodyta, kokia veikla, be teisės aktų registravimo, užsiima Seimo narys. Jei kiekvienas Seimo narys, vos tik šovus idėjai, teiktų po keliasdešimt abejotinos kokybės įstatymų pakeitimo projektų, Seimo posėdžių sekretoriatas taptų vienu dideliu projektų sąvartynu, kurį valyti privalėtų Seimo plenarinė posėdžių salė. Jei taip daro LSDP, valio (nors nematau reikalo džiaugtis).

Čia galima paminėti, kad būtent LSDP per dvi kadencijas neužregistravo nė vieno esminio teisės akto pakeitimo projekto, neinicijavo nė vienos būtinos teisės aktų grupės reformos, tad akivaizdu, kad ši logika jiems artima. Savo ruožtu atsakysiu, kad aš kiekvieno įstatymo projekto reikalingumą kruopščiai aptariu su tos srities bendruomene ir ekspertais, o tik tada priimu sprendimą dėl tokio teisės akto projekto registravimo būtinumo. Taip, manau, elgiasi kiekvienas atsakingas Seimo narys. Be kita ko, LSDP jaunuoli, jei jau neigiamai paminėjai mano įstatymų pakeitimo projektus, primink, kodėl būtent LSDP frakcijos nariai mano inicijuotus ir parengtus projektus perregistruoja savo vardu?

Reziumuojant, akivaizdu, kad supurtytas širšių lizdas, gindamas savo lizdą pradėjo gelti, mėtytis purvais, siekdami ne tiek sumenkinti kitą, kiek pačiu banaliausiu būdu apsiginti. Nežinau, ar tokia yra LSDP strategija, ar tik jaunuolio LSDP nario neapgalvotas veiksmas, bet reaguodamas į aptariamame straipsnyje esantį komentarą, kad per pastaruosius tris mėnesius esu parašęs tris straipsnius apie socialdemokratus, galiu tik patikinti, kad jeigu, brolyčiai „kairieji“, ignoruodami savo vertybinę ideologiją, ir toliau meluosite Lietuvai, bandydami įteigti, kad esate kairieji, Šarknickas parašys ir ketvirtą, ir penktą, ir šeštą savo nuomonės straipsnį, kuriuos tikrai galėsite paskaityti Lietuvos visuomenės informavimo priemonėse.

Tad, dievaži, nustokite dairytis aplink ir vertinti kitus, patys susitvarkykite partijos viduje, judėkite ta linkme, kurią deklaruojate, arba neapgaudinėdami visuomenės išsižadėkite jos viešai, o tada galbūt sulauksite ir teigiamo Šarknicko komentaro apie tobulėjančią LSDP.