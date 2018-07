Gyvūnų lankymas vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais. Stebėti ir rodyti pirštais bei fotografuoti galima tik už stiklo antro aukšto balkone! Saugumo sumetimais!

Maža ką, jų yra visokių: piktų, arogantiškų, agresyvių. Zoologijos sodas neatsako, jei gyvūnas ilgai neišlenda arba slepiasi kažkur.

Zoologijos sodas kasdien siūlo įvairių pažintinių programų ir gyvūnų pasirodymų. Čia galėsite ne tik išgirsti istorijas apie gyvūnus, paukščius, bet ir išbandyti save: stebėti, užuosti, sėkmės atveju ir paliesti.

Kiekvieną savaitę iš apačios LR Seimo nariai mato, kaip posėdžių salės antrame aukšte mažieji ir didieji turistai (lankytojai) pro apstiklintą balkono stiklo aptvarą įdėmiai stebi parlamentarų judesius, klauso kalbas ir ne tik.

Kartą su kolega profesoriumi LR Seimo nariu persimetėme įdomiu pastebėjimu, jog gyvename narve, kai esame stebimi su išmaniaisiais, pirštai, kultūringesnių ir plaštakos, ištiestos į Seimo narius, visiems įdomu, kuriuos rodo per TV. O vienam fotografui net objektyvo dangtelis iškrito į narvą, vos ne ant galvos vienam Seimo nariui milžinui. Dėkui Dievui, kad fotoaparato dirželis buvo ant kaklo, kitaip maža ką, kas būtų nutikę. Ir visa tai labai primena Kauno zoologijos sodą. Taigi, jei kas galvosite ar norėsite atsidurti narve, tam yra rinkimai, net keturiems metams galima save išbandyti ir pabūti žvėreliu, paukščiu ar kitais gyvūnijos personažais. Ypač šiuos jausmus jaustis gyvūnu sustiprina, kai girdimos patyčios, kai nėra gerbiama skirtinga nuomonė. Per pusantrų darbo LR Seime metų išgirdome, kokių gyvūnų yra mūsų karštoje dėžutėje (gerai, kad kartais atvėsina salėje sumontuotas kondicionierius, nors jis kartais sukelia slogą, nuo per didelio šalto oro pūtimo). Gyvūnų rūšių yra iš Lietuvos ir net užsienio: ožiai, lapės, gandrai, pilkosios kregždučių ląstelės, uodas, kuosa, Australijos kengūra ir t. t.

Taip, turime kone etatinius gyvūnų krikštatėvius, kurie iš peties arba kitaip sakant iš burnos paleidžia liežuvius į darbą ir pildo gyvūnų vardų sąrašus. Taigi, jei kam trūksta krikštatėvių, jų galima rasti LR Seime. O baigiant, tiems krikštatėviams noriu palinkėti gražių atostogų, pailsėti nuo emocijų ir pabandyti suplėšyti pravardžių sąrašus, tai nepuošia valstybės. Iš pagarbos neminėsiu nei partijų, nei krikštatėvių pavardžių. Aplankykite ir Kauno zoologijos sodą, kur gyvena taikūs ir kartais net kultūringesni gyvūnai.