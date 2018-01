Nuo 2018 m. sausio 1 d., pagal priimtas Išmokų vaikams įstatymo pataisas, išmoką vaikui, siekiančią 30 eurų dydį, gaus kiekvienas vaikas, nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Be to, Seime registruotas ir Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos seniūno Andriaus Palionio inicijuotas projektas, palaikomas ir opozicijos atstovės Rasos Budbergytės, kuriame siūloma nuo kitų metų šį dydį ženkliai padidinti. Seimui priėmus šį projektą, nuo 2019 m. sausio 1 d. siūlomas vaiko pinigų dydis sudarytų 60 eurų, nuo 2020 m. sausio 1 d. – vieną valstybės remiamų pajamų dydį.

Atkreiptinas dėmesys, kad papildomai be nurodytos išmokos vaikui skiriama ir mokama išmoka šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms vieną ar du vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 183 eurai, o šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms tris ar daugiau vaikų, – nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Tokiu atveju papildoma išmoka vaikui sudaro 28,5 euro (jeigu vaiko amžius 0–2 metai) arba 15,2 euro (jeigu vaikui 2–18 metų, arba iki 21 metų, jeigu vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą).

Džiugu, kad nuo šių metų visi vaikus auginantys tėvai gali pretenduoti į vadinamuosius vaiko pinigus, kurie siekia nuo 30 iki 58,5 eurų per mėnesį. Tai yra papildomai nuo 360 iki 700 eurų per metus kiekvienai šeimai, priklausomai nuo jos finansinės padėties ir vaikų skaičiaus. Vaiko išmokoms mokėti ir administruoti numatyta 231 mln. eurų, iš jų – 195 mln. eurų po 30 eurų išmokai kiekvienam vaikui. Tai svari parama šeimoms.

Tačiau opozicija taip nemano. Štai socialdemokratė, buvusi finansų ministrė Rasa Budbergytė, turėjusi visus svertus gerinti šeimų finansinę padėtį dirbdama atsakingose pozicijose Vyriausybėje, tik pasitraukusi į opoziciją pradėjo rodyti rūpestį vaikams ir jų tėveliams. Ponia Rasa mano, kad tėvams su vaikais būtų geriau taikyti papildomą neapmokestinamą pajamų dydį (PNPD).

Opozicijos politikė nekalba apie tai, kad dabartinės valdančiosios daugumos „vaiko pinigai – visoms šeimoms“ politika nediskriminuoja nei vienos šeimos. Ji neužsimena ir apie tai, kad nuo šių metų tėveliai gaus daugiau pinigų – anksčiau per PNPD lengvatas valstybė skirdavo apie 75 mln. eurų, dabar gi gaus per 194 mln. eurų (t. y. net 119 mln. eurų daugiau). Nenori diskutuoti apie faktą, kad iki šiol per 100 000 Lietuvos piliečių, dirbusių savarankiškai, negalėjo pasinaudoti PNPD lengvata. Ir svarbiausia – iki šiol dauguma tėvų, kurie neturėjo darbo, arba kurie dirbo už minimalų atlyginimą (tokių žmonių Lietuvoje yra apie keli šimtai tūkstančių) negalėjo visa apimtimi pasinaudoti PNPD lengvata. Dabar gi jie galės gauti vaiko pinigus. Keista, kad socialdemokratams nerūpi mažas pajamas gaunančių žmonių ir jų vaikų interesai.

R. Budbergytei papildomi 360–700 eurų šeimai per metus atrodo „vaiko išmalda“. Sakyčiau, neprofesionalu ir liūdna girdėti. Gerbiama Rasa, dažniau apsilankykite provincijoje, kur gyvena paprasti žmonės, ir paklauskite jų, ar 700 eurų jiems atrodo kaip išmalda, ar kaip svari parama, padėsianti tėveliams įsigyti vaikų drabužėlius ar batus, paruošti vaikučius į mokyklą, juos lavinti.

Praleidote puikią progą patylėti, gerbiama bičiule.