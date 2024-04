Rimantė Šalaševičiūtė. Miego sutrikimų tyrimas – po trejų metų?

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktais duomenimis, penkiose šalies gydymo įstaigose, kuriose atliekami apnėjos tyrimai, pernai, per 10 mėnesių atlikta vos kiek per 700 tyrimų. Kauno klinikos atliko 500, Santaros klinikos – 73, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė – 48, Klaipėdos universiteto ligoninė – 69, o LSMU Kauno ligoninė – 17. O vien Santaros klinikose tyrimo laukia 840 žmonės, kai per nepilnus metus čia buvo atlikti tik 73 tyrimai.