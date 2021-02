Nuvykęs į svečią šalį, kur neseniai vyko audringi rinkimai, kur įkaitusios politinės nuotaikos, jis ėmėsi daryti tvarką. Jei trumpai – žadėjo paramą opozicijai ir grasino valdantiesiems, kad jiems gali būti įvestos sankcijos ir užkirstas kelias į ES ar NATO.

Būtų vieni niekai, jei Sakartvelas sutiktų tiesiog eilinį Lietuvos pilietį Žygimantą Pavilionį, tačiau jis ten vyko ne kaip turistas, o oficialaus vizito. Jis vyko į Sakartvelo valstybę ir kalbėjo visos Lietuvos vardu. Prezidento G.Nausėdos ir premjerės I.Šimonytės vardu!

Savo feisbuko paskyroje dabar jis skelbia, kad buvo teisus, nes pareigūnai netrukus po jo politinio demaršo suėmė opozicijos lyderį N.Meliją. Dar gyrėsi, kad jo dėka išvengta didelių opozicinių jėgų protesto akcijų. Tikina, kad valdantieji, sulaikydami opozicijos vadovą, pasielgė lyg koks Rusijos prezidentas V.Putinas. O aš sakau – kuo pats kvepi, tuo ir kitus tepi.

Neabejoju, kad toks Ž.Pavilionio politinis karvės blynas galėjo prisidėti prie krizės Sakartvele užaštrinimo ir to paties opozicijos lyderio suėmimo. Bet kuri valstybė reaguotų, įsižeistų, jei oficialus svetimos valstybės atstovas bučiuojasi su opozicija ir grūmoja kumščiu teisėtai išrinktiems. Šliūkštelėjus žibalo ant žarijų paprastai pliūpteli liepsna. Jis paskatino ir išplėtė politinę krizę, o ne suvaldė. Dar daugiau – tai Ž.Pavilionis pasielgė Putino stiliumi – ėmė kištis į svetimos šalies vidinį gyvenimą – visiškai tiesiogiai ir atvirai.

Amžiaus klausimas – ką dabar darys konservatoriai? Jei ne visai taktiškai išsireiškusį, tačiau iš esmės nieko nusikalstamo nepadariusį ir neketinusį niekam kenkti istoriką Valdą Rakutį akimirksnių patraukė nuo vaizdo, tai Ž.Pavilionio mažiausiai turėtų laukti toks pat ir dar griežtesnis likimas – be teisės grįžti į panašias pareigas ir atsakomybę. Jei į V.Rakučio rašytas mintis buvo sureaguota žaibiškai, tai apie Ž.Pavilionį – tyla.

O gal jie viską darys ir melsis, kad krizė Sakartvele dar labiau įsisiautėtų? Tuomet Lietuva iš tiesų galėtų save pasauliui pristatyti kaip Sakartvelo gelbėtoja, o Ž.Pavilionis be perstojo kartotų „aš buvau teisus“!

Ar pasaulio politikų bendruomenė yra kvailiai? Ne. Jie mandagiai tyli ir žiūri, kaip Lietuva išbris iš tokios pelkės, kurią pati ir sukūrė. Kaip ir dera – reiškia susirūpinimą politine padėtimi Sakartvele ir siūlo viską spręsti civilizuotais metodais. Smerkia politinius susidorojimus. O Lietuvai nieko nesakys – patys apsidirbote, tai ir tvarkykitės.

Tiesa, Ž.Pavilionis spaudoje mini, kad Sakartvele jis kalbėjo politine, o ne diplomatine kalba. Neva, diplomatas sau tokių dalykų negali leisti. Nustebinsiu – politikas taip pat sau negali to leisti. Ypač, jei vizitas oficialus. Sau to negali leisti ir bet koks išsilavinęs žmogus, vykstantis į Sakartvelą ar kitą valstybę privačiai, tačiau tai nėra taip svarbu – nuo to šalių santykiai nesugriūva.

Teisingiausia būtų, jei į Sakartvelą kuo skubiau nuvyktų premjerė ir oficialiai ištaisytų šią diplomatinę klaidą. O gal tai galėtų padaryti prezidentas? Ką apie tai mano Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen? Gal panašiai kaip ir dėl atstovavimo ES viršūnių taryboje? Pastaruoju klausimu ji pareiškė – lai prezidentas ir premjerė susitaria, kas ten iš jų yra valstybės galva. Kad tik Lietuvai būtų geriau!

Iš tiesų – lai susitaria, nes prezidentė Dalia Grybauskaitė šios pozicijos niekam nepatikėjo. Tuo pačiu lai skubiai nusprendžia, kuris iškuops Ž.Pavilionio ištėkštą blyną Sakartvele.

O ką šioje situacijoje sako užsienio reikalų ministras ir konservatorių torto vyšnaitė Gabrielius Landsbergis? Jis tyli, nes tuo pačiu metu padarė kiek mažesnį blyną Ukrainoje – pažadėjo šiai šaliai vakcinų! Žinoma, jei liks. O kiek vakcinų gali likti nuo Lietuvos Ukrainai, kurioje gyvena per 40 milijonų? Su tokia užsienio politika ir atstovais Lietuva be jokios abejonės yra pajėgi išspręsti viso pasaulio problemas! Visko visiems duosim – jei liks!

Tai tikra Lietuvos atstovavimo šachas. Dėl Ž.Pavilionio chamizmo svečioje šalyje tyli ne tik vyriausybė ar prezidentūra. Ką jau kalbėti apie kitus kolegas iš konservatorių partijos. Nerimas ima ir dėl to, kad nieko nesako didžiausi nuomonės formuotojai R.Valatka ar E.Jakilaitis? Kodėl akis nudelbia žiniasklaida? Gal valdančiųjų keršto? O gal tiesiog apėmė svetima gėda ir nusprendė apsimesti, kad to nebuvo?

Gal principingoji Seimo pirmininkė V.Čmilytė-Nielsen tartų žodį ir pasiūlytų mesti Ž.Pavilionį iš Užsienio reikalų komiteto pirmininkų? Kol dar ne matas.