Remigijus Žemaitaitis. Penktosios kolonos vaiduoklių medžioklė

Vertybinė dūmų užsklanda

Tikroji penktoji kolona dabar uoliai skleidžia baimes ir gandus apie nekilnojamojo turto mokestį, kuris – esu įsitikinęs – bus labai humaniškas. Gal net per daug. Gerai čia Raimondas Kuodis neseniai orveliškai pasakė, kad iš Lietuvos „gyvulių ūkio“ būtų galima paimti ir tris milijardus gynybai. Turėta omenyje, kad mokesčių surinkimas yra labai orientuotas į kiekvieną eilinį šalies gyventoją, o ne tuos, kurie iš tiesų varto milijonus. Gal dėl to, kad šiame ūkyje įstatymų leidėjai ir grietinėlės laižytojai yra per daug susiję?