Remigijus Šimašius. ESO, „Via Lietuva“, „Vertas“ ir kitų pavyzdukų žala Lietuvai

Per tą laiką vėl apsileidome, pametėme ambiciją. Reikia naujo vajaus vėl. Ir ačiū „Teltonikai“, kad davė impulsą šiam vajui. Nebus lengva su juo. Tačiau pradžiai būtini du gana paprasti pakeitimai. Pirma, kad visos reguliuojančios institucijos ir infrastruktūrinės įmonės turėtų savo misiją ir tikslus, apibrėžtus ne per procedūras („vykdome teisės aktų reikalavimus“), bet per naudą visuomenei, išreikštus viešais rodikliais.