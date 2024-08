Ramūnas Aušrotas. Laikas atsisveikinti su grynosios demokratijos projektu

Grynosios demokratijos (angl. Pure democracy) idėja gimė Europoje po Antrojo pasaulinio karo, Europos vienijimosi kontekste. Jos esmė – demokratijos be tautos sukūrimas. Esmė ta, jog bet kokio politinio darinio kūrimui reikalinga tam tikra vienijanti idėja. Ji negali būti kuriama ant tuščio pagrindo. Akivaizdu, jog Europos projekte šiuo pagrindu negalėjo būti tauta. Apie ją prancūzų politologas Pierre’as Manent savo knygoje „A World beyond Politics? A Defence of the Nation-state“ rašo taip: