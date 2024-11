Raimondas Imbrasas. Trumpui pirmiau rūpi Amerika. Gal naujai valdžiai irgi rūpės Lietuva?

Lietuvoje Seimo rinkimus laimėjo socialdemokratai . Prieš rinkimus jie žadėjo sukurti valstybę, kuri veikia. Ar jiems pavyks – parodys laikas. Tačiau nauja Lietuvos valdžia turi puikią progą be geopolitinio saugumo pasirūpinti Lietuvos valstybės bei žmonių ekonominiais interesais.

Naujos politinės daugumos formavimas nėra sklandus. Gana daug chaoso ir neaiškumo. Deja, bet koalicijos dėlionė ir postų pasiskirstymo peripetijos, kaip visada, užima per daug laiko. Todėl dėmesys programiniam suderinamumui, būsimų darbų sąrašo sudarymui, Vyriausybės programos parengimui kol kas yra menkas. Norisi tikėti, kad nepaisant savo margumo, naujoji koalicija įsivažiuos į darbus. Juolab, kad ekonomikos ir konkurencingumo srityse yra ką nuveikti. Naujoji valdžia per biudžetą ketina perskirstyti daugiau pinigų. Labai svarbu, kad valdantieji suprastų, jog tai galima padaryti tik per ekonomikos augimą, o ne primityvų mokesčių didinimą. Deja, kalbant apie mokesčius, „Nemuno aušros“ pažadas yra bent dvejus metus nekeisti mokesčių. Ar atėjus į valdžią bus jo laikomasi? Nes kol kas su pažadų vykdymu rinkimų nugalėtojams – nelabai sekasi.