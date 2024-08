Povilas Pinelis. Valstybei būtini specialistai – Vyriausybės prioriteto sąrašo gale

Neatlikdama jai priskirtų darbų ir lįsdama į savivaldybių kišenes, Vyriausybė skatina netvarų, netolygų miestų ir regionų vystymąsi. Be to, didina atskirtį tarp jų. Galiausiai ji nesprendžia, o tik atideda problemą, nes paskatų rinktis valstybei reikalingą profesiją jauniems žmonėms ar joje likti jau patyrusiems per ketverius metus iš Vyriausybės taip ir nebuvo sukurta. Negana to, nepritraukiant ir neparengiant naujų žmonių, problema visą laiką tik aštrėjo, o situacija dabar yra tokia, kad kai kur naują infrastruktūrą kurti beprasmiška – kam gi reikalingos naujos mokyklos, poliklinikos, jeigu nėra kam jose dirbti?