Petras Auštrevičius. Tai nėra diskusija apie kiaušinių trūkumą

Minėtoje istorinės svarbos knygoje, mano manymu, liko per daug baltos spalvos. Eurokomisaras Andrius Kubilius, net neabejoju, kovojo dėl teisingų ir esminių principų šiame dokumente (laimė, jie liko), vis dėlto pasigedau didesnės Europos Komisijos ambicijos.

Yra pavojaus, kad šūkis „ReArm Europe“ virs „Europe on Repeat“. Jei jau šiandien akivaizdu, kad visos ES narės nepasieks reikiamų 3,5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto gynybai 2026 metais, gal neverta šio tikslo karštligiškai kartoti, o vietoj to ieškoti realesnių ginklavimosi ir gynybos pramonės įsukimo galimybių. Tikrai esam pajėgūs įtvirtinti koranoviruso pandemiją peržengiančias finansines injekcijas į mūsų gynybą, bet to nedarome. Pripažinkime, kad dar neprasidėjo ir politinė diskusija dėl galimybės panaudoti dalį ES regioninės plėtros fondų gynybai stiprinti. Kokio sukrėtimo dar laukiame?