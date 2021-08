Tai buvo akivaizdi provokacija, tyčinė: keletas nežinomų asmenų, neadekvačiai atrodančių, neadekvačiai besielgiančių ir, žinoma (žinoma!), besikeikiančių rusiškai, meta butelius į pareigūnus, o tada jau orkų atsakas dujomis ir vandens patrankomis – visiems taikiai susirinkusiems, nors jie dainavo „Laisvę“, klaupėsi ar kėlė į viršų rankas.

O tada – tada fontanais liejamas pozicijos politikų ir žiniasklaidos pasibaisėjimas/pasišlykštėjimas, primygtinai apibendrinant „Visi jie, dieną susirinkusieji, tokie! Ir jų reikalavimai tokie! Ir remti juos gali tik tokie!“, skirtas savai tikslinei auditorijai – tai, kur aukštesnio išsilavinimo su didesnėmis pajamomis.

Bet labai naudingas tiems, prieš ką protestuota: kaip kitaip išsisukti, nenusileidžiant nei per plauką, po didžiausios per visą Nepriklausomos Lietuvos istoriją prieš Vyriausybės politiką susirinkusios minios, kuri pavyzdingai aiškiai žino, ko čia susirinko ir kodėl?

Bet gal taip nutiko tiesiog spontaniškai, provokatorių niekas nesiuntė, atėjo patys? O jei siuntė, tai jau tikrai ne Vyriausybė? Gal. Bet tada jai labai pasisekė, o medijos, užuot konstatavusios provokacijos ar menko naktinio konflikto faktą, akimoju, savaime, niekam nešvilptelėjus ištransliavo apibendrinimą ir prakeiksmus VISIEMS – irgi, būna juk sutapimų ir spontaniško sąmoningumo. Ką aš žinau…

Ak, tiesa, šį tą žinau – dar vieną sutapimą: tądien gavau FB bloką parai, kuris atsirado kaip tik tuo metu, kai sakiau kalbą. O sakant ją dar sutapo keisti nuolatiniai garso trikdžiai ir besivaipantis priešais pakylą asocialoko vaizdo tipas, kurio patraukti, susirikusiems prašant, policijos pareigūnai nesutiko: viskas gerai, nieko tokio.

Na, bet būkime sąžiningi (sako iškilūs šalies intelekto resursai): nuo pat ryto ten buvo butaforinės kartuvės! Siaubas, kartuvės! Mūsų gerajai Vyriausybei

Taip, organizatoriai. O jei tokie organizatoriai, tai jau verčiau mes paremsime Vyriausybę (net jei šiaip buvome aiškiai priešiški jos veiksmams ir ketinome prisijunti), nei juos! Jau verčiau Vyriausybė teaptvers mus koncertina ir lėtai užverš tikrą, nebutaforinę kilpą „galimybių pasais“, ir išspirs taburetę, kad tik nereikėtų pastovėti šalia tų virvagalių ir tokių siaubingų žmonių: to jau per daug, tai žeidžia mūsų gerą skonį – mes juk prieš smurtą, bet kokį, net simbolinį. Tik ne retorinį, ne verbalinį, kuriuo jau metus visą eterį tvindo misų skoningi stilingi draugai; ne prieš psichologinį, ne prieš ekonominį ir socialinį, galop – ne prieš pasmerkimą tikrai fizinei (jau nekalbant apie politinę) mirčiai eliminuojant iš sveikatos paslaugų sistemos ar nuo „sveikatinimo“ ir „gelbėjimo“ darbų šalutinių poveikių.

Ne, mums, „aukštesnio išsilavinimo ir aukštesnių pajamų“ piliečiams, tinka ir patinka visoks smurtas, net ypatingą apetitą jam turime, bet viskas turi vykti gražiai, stilingai, netiesiogiai, būdais, suderintais su Vyriausybe ir Europos Komisija, ir tik prieš tuos, kur „tamsūs ir pikti“.

Tuos, kurie realiai nukentėję nuo karantino, kartais artimai pasivaikščioję jo dėka už parankės su mirtimi, įbauginti, pergąsdinti, negirdimi, paversti pajuokos objektais, užlieti panieka, važiavę pusę nakties į Vilnių, pervargę ir labai pagrįstai įpykę, leido sau tą nesiskaitymo komunikacijos patirtį simboliškai atgręžti neskoningais virvagaliais su kilpomis, hahaha!

Savaime aišku, joks padorus pilietis dabar jų jau nebepalaikys net jei dvejojo, net jei įtarė, kad „galimybių pasas“ nuo koncertinos jo irgi galop neišgelbės: kaip jis džiaugiasi, kad atsitiko riaušės – dabar jam palengvėjo, dabar jis jau tikrai žino, kad stovi teisingoje gerų, gražių, šviesių žmonių pusėje drauge su pačia geriausia Valdžia.

Mums vis dar kažkuo nepatinka režimas kaimynystėje? Įdomu, kodėl? Šiandien padorioji visuomenė darosi selfius su nuosavu, pagaliau atvirai prisistačiusiu režimu.