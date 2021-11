Savo grasinimus valdantieji ėmė vykdyti iš karto – jau turime pirmus karinius veiksmus! Viešoje erdvėje pasirodė vyriausiosios šalies epidemiologės Loretos Ašoklienės informacija apie tai, kad Vyriausybė jau svarsto panaikinti testavimosi alternatyvos galimybę (ne)galimybių pase. Ketinama ir (ne)galimybių pasą imti taikyti visiems nuo 12 metų. Tokiu būdu kėsinamasi dar labiau segreguoti ir kliudyti naudotis neteisėtai apribotomis paslaugomis!

Kur čia galima įžvelgti pandemijos valdymo medicininę logiką? Jos tiesiog nėra! Juk koronavirusu serga ir paskiepyti, ir neskiepyti. Visose išmintingą COVID suvaldymo strategiją naudojančiose šalyse testavimasis (tiek nepasiskiepijusių, tiek ir pasiskiepijusių) yra svarbi sudėtinė jos dalis.

Valdantieji siekia įtvirtinti savo sprendimus, o ne suvaldyti pandemiją

Apmaudu, kad premjerė I. Šimonytė puola kaltinti opoziciją už klausimus dėl vaistų nuo COVID naudojimo Lietuvoje, nors pati yra neįsigilinusi į situaciją. Praėjusią savaitę Jungtinėje Karalystėje patvirtintas ,,Merck“ antivirusinis tabletinis vaistas nuo kovido. JAV ir kitose pažangiose šalyse gydant COVID sėkmingai naudojami monikloniniai antikūnų preparatai, C vitamino infuzijos ir kiti vaistai. Kodėl Lietuva nesimoko iš kitų šalių gerosios patirties ir ypatingos skubos tvarka neima naudoti gydymui analogiškų medikamentų!? Jie gelbėtų gyvybes čia ir dabar. Sumažintų apkrovimą reanimacijoje dirbantiems medikams ir išgelbėtų visą Sveikatos apsaugos sistemą nuo perteklinių mirčių dramatiško augimo. Ar tai nėra faktai patvirtinantys ypatingos skubos ir ypatingų pastangų įdėjimo būtinybę? Žinoma, galima kaip A. Dulkys, dangstytis Europos Sąjungos ilgomis procedūromis ir laukti. Tik tas laukimas reiškia papildomas žmonių mirtis.

Lietuvoje jau galima įsigyti estišką nosies purškalą BioBlock su antikūnais prieš SARS-CoV-2 ir panašų RhinitiX purškalą, kurie apsaugo nuo užsikrėtimo COVID ir neleidžia plisti koronavirusui. Kur gausi informacija visai visuomenei apie tokias galimybes apsisaugoti!? Kur žmonių efektyvus švietimas be gąsdinimų!? Tokie preparatai galėtų sėkmingai padėti stabdyti ligos plitimą, bet apie juos beveik nėra kalbama. Matyt, laukiama, kol Lietuva taps Europos ar pasaulio vienvalde lydere pagal susirgimus ir mirtingumą. Ironija pro ašaras, nes ir dabartinė statistika, kai esame penkti pasaulyje pagal perteklines mirtis ir treti ES pagal mirtingumą nuo COVID turėtų būti pakankamas argumentas imtis skubių ir išmintingų veiksmų.

Deja, kol kas visi matome, kad valdantieji daugiausiai tik siekia bet kokia kaina įrodyti savo teisumą, o ne suvaldyti pandemiją. Jie ir toliau renkasi konfrontacijos kelią, dalies visuomenės demonizavimą, nukryžiavimą, o ne sutelkimą ir visų piliečių teisių gerbimą.

Konsevatorių tikslas yra suskaldyti visuomenę, sukiršinti, segreguoti ir piktinti žmones?!

Kalbama viena grasinimų kalba, kad reikia bausti tuos, kurie nesielgia taip, kaip nori Dulkys, nes tokie, pasak jo, paveikti komunizmo ir nesupranta, kas naudingiau.

Tiesa ta, kad mokesčius moka visi dirbantieji, tačiau teigiama, kad tų, kurie negalėjo skiepytis arba patys pasirinko to nedaryti, testai bus apmokami iš pasiskiepijusių mokesčių. Nelogiškas teiginys, nes ir skiepai valstybei kainavo, o tie, kurie skiepijosi, už juos nemokėjo. Tai taip pagal Dulkį mąstant išeina, kad gal tų, kurie nesivakcinavo, sumokėti mokesčiai nuėjo vakcinoms?! O kiek yra žmonų, kurie moka privalomąjį sveikatos draudimą, tačiau yra sveiki ir nesinaudoja medicinos paslaugomis!? O dabar gautųsi, kad jie ir mokesčius moka, ir už testus turi susimokėti? Kur logika? Taip mąstant tik supriešiname žmones ir prieiname prie absurdiškų sprendimų ir su tiesa prasilenkiančių propagandinių teiginių. Džordžo Orwelo pasaulis visame gražume.

Pagal LR Konstituciją, visų piliečių teisės lygios. Visi moka mokesčius. Dėl to skleiskime šią tiesą. Neleiskime mums meluoti ir mus supriešinti, teigiant, kad viena piliečių grupė – ,,blogieji“ – yra finansuojami kitos piliečių grupės – ,,gerųjų“.

Perteklinės mirtys – neatsakingo valdymo pasekmė

Pasikartosiu. Gal tada ims ir išgirs mus ši vyriausybė!? Faktai negailestingi – Lietuva pagal perteklines mirtis yra pasaulio šalių penketuke, o pagal mirtis nuo COVID-19 – trečia Europoje! Šie faktai yra visiškai ignoruojami. Lietuva pagal perteklines mirtis yra greta tokių šalių kaip Peru, Šiaurės Makedonija, Bulgarija, kurios neturi tvarių sveikatos apsaugos sistemų. Mus lenkia trečiojo pasaulio šalys, tokios kaip Indija ar Pakistanas. Vadinasi, yra rimtos problemos su paties gydymo efektyvumu. Šiuo metu kovido simptomų turintys žmonės laukia bendroje eilėje prie testų, nors jie turėtų būti testuojami be eilės! Ignoruojami Sveikatos teisės instituto ir prezidentūros suburtų ekspertų siūlymai. Ištisus mėnesius į svarbias rekomendacijas nėra kreipiamas dėmesys, o žmonės per tą laiką serga ir miršta!

Ministras A. Dulkys sako, kad žmonės yra neatsakingi, trūksta ligoninėse lovų, trūksta gydytojų tačiau per metus laiko kaip ši Vyriausybė veikia, nėra didinamas lovų skaičius! Jis net mažinamas dėl sveikatos priežiūros sistemos reformos, o dalis mediciną baigusių studentų nepriimami į rezidentūrą. Bendraujant su ministru gyvai jis aiškina, kad gydytojų Lietuvoje yra per daug, o per TV kalba, kad jų per mažai. Tai kuris Dulkys sako tiesą?

Pagirti galima vyriausybę, kad nors gerokai pavėluotai, bet pagaliau išgirdo ekspertų, Prezidento ir opozicijos svarbų siūlymą ir pakeitė tvarką, tad nuo šiol sąlytį su sergančiaisiais COVID turėję paskiepyti žmonės turės tirtis arba 10 dienų izoliuotis. L. Ašoklienės pristatyta nauja tvarka leis daug sėkmingiau suvaldyti COVID plitimą, o ankstesnė tvarka prasilenkė su elementaria medicinine logika, kai virusą platinantys paskiepyti asmenys beveik nebuvo tiriami ir testuojami.

Kuo baigsis kova Seime?

Šią savaitę Seime laukia žūtbūtinis mūšis dėl prezidento veto. Akivaizdu, kad valdančioji dauguma turi daugiau nei reikiamus 71 balsą tam, kad atmestų prezidento veto.

Viskas priklausys nuo to, ar sugebės atsilaikyti tie valdantiesiems priklausantys Seimo nariai, kurie nepalaiko visuomenę skaldančio mokamo testavimo projekto. Daromas kietas spaudimas iš premjerės ir valdančiųjų partijų lyderių, tad kyla klausimas, ar tie Seimo nariai sugebės nepalūžti. Valdantieji patys minėjo, kad visi bus verčiami balsuoti taip, kaip reikia, o ne pagal pažiūras.