Sunku suvokti tokio sprendimo logiką, kai pats Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pripažįsta: „Sąžiningai kalbame apie situaciją, tai ji yra tokia, kad kelia nerimą. Tos tendencijos yra svarbiausios. Visi omikrono atvejai, kiek Lietuvoje yra jų nustatyta, nei vienas nesibaigia nei hospitalizacija, nei kažkokiu sunkesniu kitu atveju.“ Taip, jūs teisingai perskaitėte – ministrui kelia nerimą tai, kad nei vienas omikron atvejis nesibaigia sergančių paguldymu į ligoninę! Tuo tarpu Laisvės partijos vedlė Aušrinė Armonaitė dar nepraranda vilties, kad situacija ,,pasitaisys“ ir atvejų tikrai daugės...

Nei A. Dulkys, nei kiti viešai cituojami medicinos specialistai apie kitose šalyse taikomus veiksmingus medikamentinius koronaviruso gydymo būdus vis dar nekalba. Susidaro įspūdis, kad svarbu vykdyti vakcinacijos planą, o pati žmonių sveikata ir gydymas rūpi mažiausiai. SAM viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė Seime neatsakė nei į vieną opozicijos klausimą ir šokiravo visus, įvardindama, kad persirgimas prieš skiepą ir po pasiskiepijimo yra skirtingi. Po skiepo jau negalioja ir reikia skiepytis toliau. Pagrįsti tokios tvarkos nesugebėjo, kaip ir sprendimo nevertinti pasiskiepijusių žmonių antikūnų kiekio prieš skiepijant juos trečia doze. Medikai atvirai kalba, kad prievarta skiepyti turinčius antikūnų dėl skiepo ar persirgimo žmones prieštarauja medicininei logikai. Natūralu, kad tokių kliedesių SAM viceministrė mediciniškai pagrįsti negali, nes tą padaryti neįmanoma.

Politinė Šimonytės Vyriausybės prievarta nepaiso medicininės logikos

Seimo valdančioji dauguma Lietuvos žmonėms siunčia nedviprasmišką žinutę: „Nenorite geruoju, bus bloguoju!“ Jie to net nebando slėpti. Imunologas Marius Strioga visai atvirai kalba: „Tai yra politiniai sprendimai“.

Praėjusią savaitę vykusio sveikatos reikalų komiteto posėdžio metu 7 balsais prieš 5 pritarta privalomajam Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų vakcinavimui. UŽ pasisakė konservatoriai A. Matulas, P. Kuzmickienė, M. Navickienė, J. Sejonienė, L. Slušnys, laisvietė D. Morgana ir socialdemokratė O. Leiputė. PRIEŠ balsavo M. Puidokas, Z. Streikus, A. Veryga, R. Žemaitaitis. Valstietė R. Šalaševičiūtė susilaikė.

Kur medicininė logika, jei esama viruso atmaina nepavojinga gyvybei, nėra sunkiai ja sergančių ir neturime nei vieno gulinčio ligoninėje su omikron atmaina!? SAM kanclerė Jurgita Grebenkovienė Sveikatos reikalų komitete įvardijo, kad seniau sukurtų skiepų efektyvumas nuo omikron vos 30 proc., nes virusas nuolat mutuoja. Pasak jos, trečioji dozė laikinai atstato apsaugą iki 70 proc. Kur prasmė skiepyti prievarta persirgusius neskiepytus ir skiepytus po vieną ar du kartus!? Medikai juk mąsto ir tikrai jų neįtikins politiniai argumentai, kad antikūnai A. Dulkiui nepatinka, nes jis ministerijoje nemoka nustatyti jų reikiamos normos. Dar blogiau, kad su šiuo įstatymu privalomi tampa ne tik pirma, antra ir trečia skiepo dozės, bet ir po jų seksiančios toliau!!! Juk Covid situacija nuolat keičiasi ir jos jokiu įstatymu išmintingai įrėminti – neįmanoma.

Prievartiniai sprendimai privers medikus ir socialinės apsaugos srities darbuotojus išeiti iš darbo ar emigruoti

Teko bendrauti su daug gydytojų, gydymo įstaigų vadovų, farmacininkų. Jie pašiurpę nuo tokių sprendimų. Tie, kas priėmė sprendimą skiepytis ir nesutinka gauti antro ar trečio skiepo, turėjo pakankamai sunkias pašalines reakcijas. Kita dalis nesutinka trečią kartą skiepytis, nes turi didelį kiekį antikūnų. Dalis po skiepo, o dalis dėl to, kad persirgo Covid, nors ir buvo skiepyti. Pasirodo, persirgimas po skiepo ministerijai neatrodo rimtas argumentas, bet net Europos Sąjungos Covid sertifikatas po persirgimo galioja 7 mėnesius. Ar Lietuva vis dar ES narė? Ar Vyriausybei rūpi medicininiai argumentai? Sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų imunizacijos procentas yra apie 95. Apie 5% pasirinko nesiskiepyti, bet nuolat testuotis ir turi tam pilną teisę. Kam tada ta prievarta? Žmonės skirtingi ir turi teisę patys spręsti dėl savo sveikatos.

Norint apsaugoti silpnesnius žmones, tiek sveikatos, tiek globos sektoriuose pagrindinis akcentas turėtų būti ne vakcinacija, o efektyvus testavimas. Taip pat būtina tinkama sergančių izoliacija, kokybiški respiratoriai, ventiliacija, higiena, nes masiškai serga ir virusą platina tiek skiepyti, tiek ir neskiepyti asmenys. Deja, einama ne logikos, o prievartos keliu...

O pasaulyje jau ryškėja naujos tendencijos. Praėjusią savaitę Ispanijos Premjeras Pedro Sachezas paragino Europos Sąjungą apsvarstyti galimybę COVID-19 vadinti endemine liga, kaip ir gripą. 2021-ųjų rudenį sezonine liga COVID-19 įvardijo ir Danija. Analogiškos mintys jau sklinda iš Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) ir EVA (Europos vaistų agentūros), kad omikrono atmaina pandemiją verčia endemija. Ar Lietuvos Vyriausybė kurčia tam sąmoningai ir renkasi tik prievartos kelią? Akivaizdu, kad pripirkta milijonai skiepų, kurių galiojimo laikas jau baigiasi. Ar siekiant juos panaudoti būtina prievarta ir kenkimas žmonių sveikatai!?

Juk medikai ir socialinės apsaugos sistemos darbuotojai gali laukti, kol antikūnų kiekis sumažės ar bus neteisėtas įstatymas atšauktas ir sąmoningai nedirbti net kelis mėnesius. Jie nesutiks žaloti savo organizmo trečiu skiepu, kol patys tame nematys jokios medicininės prasmės. Likę gali nutarti emigruoti į tas šalis, kuriose tokios žmones diskriminuojančios tvarkos nėra. Tokių pasaulyje yra absoliuti dauguma, nors mums nuolat giedamos giesmės apie visą Europą, kai yra Austrija, Italija, Latvija ir dar kelios šalys su griežtesne prievarta Covid skiepų klausimais. Kitur vertinama žmogaus teisė apsispręsti. Lietuvai ir taip trūksta žmonių. Mes nykstame, bet verčiame žmones bėgti iš Tėvynės. Per pandemiją smogti medikams ir socialinės srities darbuotojams reiškia rizikuoti netekti daug dirbančiųjų. Tai sąmoningas kenkimas Lietuvos valstybei. Rizikuojama pražudyti dar daugiau žmonių dėl nesuteiktų laiku gydymo ir kitų paslaugų.

Ar Konstitucija Lietuvoje jau nustojo galioti?

Priminsiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnį: „Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai.“

STI ekspertas, teisininkas Ramūnas Aušrotas apie šiame straipsnyje įtvirtintą žmogaus asmens neliečiamumo teisę rašo: „Mūsų Konstitucija aiškiai sako, kad ji negali būti apribota net įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, o ką jau kalbėti apie ekstremaliąją situaciją ar karantiną. (LR Konstitucijos 145 straipsnis sako, kad „įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai gali būti apribojamos teisės ir laisvės, nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 straipsniuose.“)“ Kaip matome, 21 straipsnis čia neminimas.

Pasinaudodamas proga, čia įkeliu Sveikatos teisės instituto parengtą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų rezoliuciją – kviečiu visus išvardintus specialistus ją pasirašyti ir taip prisidėti prie savo teisių gynimo.

Ar A. Dulkys siekia iškasti duobę sveikatos apsaugos sistemai ir žmonių imuninei sistemai?!

Daug antikūnų turinčiam žmogui skiepas gali būti ypatingai žalingas. Yra daug nusiskundimų iš tų, kas jau tam pasiryžo ir dabar gailisi. Žmonės tarpusavyje nuolat kalbasi. Ką darys A. Dulkys, kai daug medikų ir socialinės srities darbuotojų laikinai nusišalins arba net išeis iš darbo??? Ši prievarta sugriaus sveikatos apsaugos sistemą, bet jam tai nerūpi! Juk per pandemiją negalima mažinti dirbančių medikų skaičiaus! O gal to ir siekiama!? Juk A. Dulkys yra atvirai sakęs, kad Lietuvoje gydytojų yra per daug ir daugiau lovų ligoninėse per pandemiją nereikia!

Lietuvoje žmonės (ypatingai medicinos darbuotojai) agresyviai stumiami skiepytis trečiąja doze, tačiau Europos vaistų agentūros (EVA) atstovai perspėja, kad per dažnos stiprinančios COVID-19 vakcinos dozės gali turėti neigiamų padarinių imuninei sistemai ir būti neveiksmingos! EVA vakcinų strategijos vadovas Marco Cavaleri: „Jei laikysimės strategijos kas keturis mėnesius skiepyti stiprinamosiomis dozėmis, galiausiai potencialiai turėsime problemų dėl imuninio atsako“. Mes nuolatines stiprinančias dozes įtvirtiname prievartiniu įstatymu. Kam to reik? Kur to nauda?

Ar dėl valdančiųjų politikų kaltės nenutiks taip, kad dalis medicinos darbuotojų po trečio ar ketvirto skiepo pradės sirgti įvairiomis su koronavirusu nieko bendro neturinčiomis ligomis? Komplikacijos po skiepų jau fiksuojamos, tik gydytojai dar nedrįsta garsiai apie jas kalbėti. Tokiu atveju dirbančiųjų skaičius dar labiau sumažės!

Negalimybių pasai – pokyčiai po pokyčių siekiant paslėpti savo nekompetenciją

Nauja omikron atmaina masiškai serga ir paskiepyti, ir neskiepyti. Tačiau skirtumas tarp šių dviejų grupių žmonių elgesio labai skiriasi. Jei kai kurie paskiepytieji sloguodami ir toliau vaikšto visur, nes „turi galimybes“, neskiepytieji izoliuojasi, testuojasi ir saugo aplinkinius. Spręskite patys – iš kur tokie užsikrėtimų skaičiai, kai neskiepytieji net į darbo vietą negali patekti be testų, o negalimybių pasų savininkai laisvai eina, kur panorėję!?

Europos Parlamento narė Francisca Donato taip pat pažymi, kad „Covid sertifikatai padidino infekcijų skaičių dėl klaidingo saugumo jausmo.“

Tiesa, jau ne naujiena, kad Vyriausybė artimiausiu metu gali nuspręsti atšaukti negalimybių pasą. Mano kolegė Agnė Širinskienė taikliai pastebi: „Iš viso konteksto panašu, kad valdžia suprato, jog Konstituciniame Teisme bus problema, o vienintelė galimybė iš situacijos Vyriausybei išeiti su pakelta galva – atšaukti jo galiojimą Konstitucinio Teismo sprendimų išvakarėse. Bylas, kur tiriami negaliojantys teisės aktai, Teismas turi teisę nutraukti.“ Kaip analogą A. Širinskienė mini negalimybių pasą vaikams nuo 12 iki 15 metų, kuris sugebėjo galioti vos dvi savaites ir jau yra atšauktas iki kovo 1 dienos: „Panašiai šią savaitę buvo pasielgta ir su vaikų galimybių pasu. Supratus, kad Prezidentas kreipsis į Teismą dėl vaikų galimybių paso, nes Vyriausybė neįvykdė jo reikalavimų užtikrinti testavimą, vaikų galimybių paso veikimas buvo sustabdytas, taip teisinėmis priemonėmis užkertant kelią Prezidento kreipimuisi. O kartu ir pasiekiant, kad žmonės niekuomet nesužinotų, teisėtai ar neteisėtai valdžia buvo suvaržiusi jų Konstitucijoje ginamas teises.“

Konservatoriai sieks prievartinių skiepų visiems Lietuvos gyventojams. Ar pavyks?

Žmonės bunda. Mato nelogiškus valdžios sprendimus. Vis daugiau paskiepytųjų supranta, kad buvo valdžios apgauti. Jei pasiskiepijo pirmomis dozėmis, tačiau dabar neturi nei galimybių, nei žadėtų laisvių.

LR Seimo Sveikatos reikalų komitete svarstant privalomus skiepus medikams ir socialinės srities darbuotojams, kai kuriems valdantiesiems ir ministerijų atstovams išsprūdo, kad šis įstatymas tik pirmoji banga. Kitos profesijos bus įtrauktos vėliau. Tokia taktika pasirinkta bijant didelio ir vieningo pasipriešinimo. Dėl to švietimo srities darbuotojai, kariškiai, gaisrininkai ir buvo išbraukti iš galutinio įstatymo projekto. Latvijoje iš darbo po prievartinių skiepų projekto priėmimo išėjo 1200 pedagogų. Visa švietimo sistema ėmė eižėti. Tad laikinai pabijota tokio efekto ir Lietuvoje.

Daug liberalkonservatorių žavisi Italija ir Austrija. Jie nori analogiškos tvarkos su tūkstantinėmis baudomis tiems, kas nesiskiepija. Štai įtakingas konservatorių Seimo narys Andrius Vyšniauskas man nesenai atvirai įvardino, kad jei tik jie galės priimti Seime – padarys prievartinius skiepus visiems Lietuvos gyventojams, nes laiko tai absoliučiu gėriu. Tokius Seimo narius kaip aš, sakė, reiktų vesti skiepytis pirmus ir su užlaužtomis rankomis. Toks konservatorių lyderių žmogaus teisių ir valstybės valdymo supratimas. Išvadas darykite patys. Jei visi lauksite ir tikėsitės, kad Jūsų tas nepalies – vėliau gali jau būti vėlu.

Būtina organizuotai burtis TAIKIEMS masiniams streikams ir protestams jau dabar. Jie tikrai veikia, tik reikia masiško tautos pabudimo, siekiant apginti LR Konstitucijos mums garantuojamas teises ir užkertant kelią sunaikinti Lietuvą, suskaldant visą visuomenę į lygius ir lygesnius. Prisiminkite – LR Konstitucija mus gina ir leidžia nesutikti su neteisėtais valdžios sprendimais. Mes kartu esame nenugalima jėga. Aukštos tvoros rodo, kad valdantieji supranta, kiek blogo padarė Lietuvai. Tik tie, kas bijo, tveriasi nuo savo piliečių aukštomis tvoromis. Jiems naudingos riaušės, kad galėtų sugriežtinti diktatūrinius sprendimus. Bet aš tikiu, kad Lietuvos žmonės išmintingi ir supranta, kad pakeisti šią Vyriausybę galime tik visi kartu ir tik TAIKIAI. I. Šimonytės Vyriausybei laikas atsistatydinti. Šią žinutę platinkite visur iki to laiko, kol tai įvyks.