Ką N. Puteikis atsakytų tradicines vertybes Centro partijoje visada puoselėjusiam gerbiamam signatarui ir filosofui Romualdui Ozolui? Tą patį, ką ir man: „A. Guoga milijonierius. Politika – tik biznis. Nieko asmeniško, Mindaugai. Tu juk neturtingas ir pasiūlyti ko neturi.“

Dėl to „show must go on“ pagal geriausias A. Guogos „poker face“ tradicijas. N. Puteikis paskelbia, kad trauksis iš rinkimų, nors pasitraukti neįmanoma nei teisiškai, nei iš jau vykstančių rinkimų biuletenio. Rinkimai vyksta jau nuo pirmadienio. Per debatus jis remia S. Skvernelį, atakuoja jo oponentus, bet dar profilaktiškai paskelbia konkursą. Gal dar kam reikia paramos? O gal kas pasiūlys geriau?!

Lietuvos istorijoje dar nėra buvę, kad taip būtų elgiamasi per prezidento rinkimus. Keisčiausia, kad šie politiniai žaidimai, rinkimų demokratinio proceso iškraipymai, kai pinigai tampa svarbesni už vertybes, yra priimtini premjerui ir kandidatui į prezidentus S. Skverneliui. Jis su džiaugsmu pritaria tokiai N. Puteikio „paramai“.

A. Guoga kelis metus pagal savo geriausias tradicijas klimpsta prieštaringuose pasisakymuose. Sako Lietuvai, kad atsisako Australijos pilietybės, kad traukiasi iš politikos ir dalina daug kitų trumpalaikių pažadų. Viską apibendrina sprendimas vietoje balsavimo prezidento rinkimuose dalyvauti pokerio turnyre Juodkalnijoje (nuo gegužės 5 iki 17 d.).

Tiesa tokia, kad šiandien A. Guogos nėra ir N. Puteikio partijos rinkimų į Europos Parlamentą sąraše. Jame šiandien yra tik Tony G.

Esu įsitikinęs, kad būtų labai gerai skaidrumui ir demokratijai, jeigu generalinis prokuroras pasidomėtų, kodėl FNTT triukšmingai žadėjusi tirti aferas su kriptovaliutomis (FNTT direktoriaus pavaduotojo paskelbtame sąraše buvo pažadai ir dėl A. Guogos globotų kriptovaliutų keityklos „SpectroCoin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ įtartinos veiklos) staiga prarado norą tai daryti?

Būtų tikslinga ištirti ir kokį vaidmenį šiame pareigūnų nuotaikų pasikeitime vaidino A. Guogos skolininkas Andrius Nevera? Jis yra buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas, kuravęs FNTT.

Tyrimas turi atsakyti į svarbius klausimus: kiek kartų jis lankėsi FNTT, su kuo iš jų formaliai ir neformaliai susitikinėjo? Kas sieja šį „banką“ su A. Guoga, kiek jis į jį investavo ir kiek gavo grąžos? Kokiuose postuose teisėsaugoje sėdi A. Neveros kurso draugai?

Šių klausimų aš, kaip Seimo narys, tikrai nepamiršiu. Jie yra svarbūs siekiant skaidrumo politikoje ir kovojant su politine korupcija. Apmaudu, kad FNTT užmiršo šią temą. Darysiu viską, kad visuomenei į šiuos klausimus būtų atsakyta.

Bet, Nagli, būdamas „principingas“ kovotojas prieš korupciją, gal ir tu kreipsiesi į STT ir FNTT, kad būtų pradėtas tyrimas dėl šių, tikėtina, stambių aferų?