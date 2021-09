Šviesa tunelio gale begimstančios diktatūros akivaizdoje

Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, bet to, kas vyksta mūsų šalyje, negalime vertinti vien tik blogai. Yra ir labai gerų dalykų. Vienas jų – bundanti mūsų tauta ir gimstanti pilietinė visuomenė. Daugelis žmonių metų metus buvo abejingi politikai ir valstybės valdymui. Tai atsispindėdavo ir žemu aktyvumu rinkimuose. Tačiau dabar žmonės pamatė, kiek kainuoja abejingumas per rinkimus, ir ėmė vis labiau domėtis ir politika, ir politikais, ir Seimo darbu, ir Vyriausybės priimamais nutarimais, nes tai, kas vyksta, daro stiprią tiesioginę įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimui. Tokiu būdu iš naujo gimsta pilietinė sąmonė ir savimonė, kuri yra būtina norint gyventi normalioje demokratinėje teisinėje valstybėje.

Praėjus 30-čiai nepriklausomybės metų turime atrasti savyje jėgų tam, kad sukurtume tokią valstybę, apie kurią svajojo tie, kurie per amžius kovojo dėl Lietuvos nepriklausomybės. Bendraudamas su žmonėmis išgirstu, kad jie nesitikėjo, jog kada nors vėl reikės kovoti dėl savo šalies išlikimo ir protestuoti prieš savo pačių valdžią ir jos neproporcingus bei neteisinius draudimus.

Kitas geras dalykas – stiprūs savo sričių ekspertai, kurie ima vis drąsiau kalbėti ir atskleidžia Vyriausybės daromų sprendimų absurdiškumą ir neteisėtumą. Sveikatos teisės institute susibūrė medicinos, teisės ir kitų sričių ekspertų komanda. Jie teikia objektyvius siūlymus Vyriausybei dėl Covid-19 pandemijos suvaldymo. Problema tame, kad Vyriausybė ir juos mėgina ignoruoti ir nenori girdėti teikiamų siūlymų.

Valdžia yra visų, ar tik tų, kurie už juos balsavo?

Profesorius Alvydas Jokubaitis sako: „Vis labiau nelieka skirtumo tarp melo ir tiesos, proto ir beprotybės perskyrų. Šių dienų politikoje, pasidarė madinga skirstyti žmones į savus ir svetimus, o turintys kitą nuomonę laikomi ne žmonėmis. Jie pasidaro nereikšmingais. Pažangios pasaulėžiūros neišpažįstantis pilietis gali atsidurti persekiojamų sąraše.“

Akivaizdu – peržengėme liniją, už kurios jau nebėra kur trauktis. Kuo daugiau žmonių supranta situacijos absurdiškumą, kuo daugiau žmonių prabunda, tuo daugiau turime galimybių sugriauti valdančiųjų neteisėtus sumanymus. Teisės, filosofijos, medicinos mokslo daktarų neišeina paskelbti neišmanančiais, neišsilavinusiais, nors būtent taip apie žmones, kurie nesutinka su Vyriausybės segregaciniais sprendimais, bando pateikti dalis žiniasklaidos, Vyriausybę remiantys nuomonių formuotojai ir dauguma politikų.

Vyriausybei patogūs tik tie, kurie linkčioja galvomis ir skuba vykdyti nurodymus. Tačiau demokratinėje valstybėje visi piliečiai turėtų būti gerbiami vienodai ir visi piliečiai turi teisę į nuomonę. Ką reiškia premjerės žodžiai apie tai, kad žmonės turės dar trejus metus pakentėti su šia valdžia, o po to jau galės rinkti kitą valdžią? Net Jungtinėse Amerikos Valstijose po aršiausių rinkiminių batalijų išrinktas prezidentas pasako, kad jis bus prezidentas visai šaliai – ne tik tiems, kurie už jį balsavo. Jis atėjo tam, kad suvienytų valstybę, o ne kiršintų žmones.

Įstatymiškai mūsų šalies vadovai yra ne tik dalies rinkėjų, bet ir mūsų visų vadovai. Vadinasi, jie yra atsakingi už visus mūsų šalies žmones.

Kur veda neteisėti ir diskriminaciniai sprendimai?

Su tuo, kas vyksta dabar, ramiai taikstytis ir nuleisti galvą negalima. Mūsų valstybė serga, o to požymius visi jaučiame ir matome. Teisininkas profesorius Ignas Vėgėlė aiškiai įvardijo vieną iš problemų: „Vyriausybės nutarimais nustatoma tai, kas turėtų būti reguliuojama įstatymais.“

Tuo tarpu buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas prasitarė, kad į teisines batalijas neverta leistis, nes tam nėra laiko ir tai nėra svarbu. Teisės ekspertams tokios jo kalbos atrodo mažų mažiausia neatsakingos, nes tai yra labai svarbūs ir esminiai dalykai, jeigu mes esame teisinė valstybė, kuri vadovaujasi įstatymais ir teisės aktais.

Vienoje savo kalboje profesorius I. Vėgėlė aiškino, kad teisiškai ekstremali padėtis vasarą negalėjo būti, nes buvo sąlyginai mažas kiekis susirgimų COVID-19. Tačiau, kaip žinome, atšaukus karantiną, ekstremali padėtis liko. Kaip manote, kodėl? Jei ekstremalios padėties būtų nelikę, ar galėjo likti ribojimai ir priverstinės priemonės, verčiančios žmones skiepytis? Tačiau, jei ekstremali padėtis paskelbta neteisėtai, tai ir visos ribojančios priemonės taip pat buvo neteisėtos?

Tiesos ir teisingumo monopolis vienose rankose nėra demokratija

Greičiausiai pastebėjote, kad mūsų valstybėje yra viena tiesa, o eterį daugiausiai gauna tik tie specialistai bei ekspertai, kurie ją palaiko. Visi kiti vienaip ar kitaip menkinami, juodinami, bandomi marginalizuoti, išvadinami neišsilavinusiais plokščiažemiais.

Kaip pastebėjote, lygiavertės diskusijos vis dar yra neįmanomos, nes sisteminės pusės argumentai yra ne apie aptariamą dalyką, o nukreipiami į asmenį („diskusijos“ tarp D.Žalimo ir I.Vėgėlės, L.Slušnio ir I.Vėgėlės, ir pan.). Taip yra, nes jie neturi argumentų, kaip kovoti idėjomis, kaip racionaliai atremti savo srities profesionalų žinias. Beje, tai daug kartų teko stebėti ir Seimo posėdžiuose bei patirti pačiam. Prieš valdančiųjų politiką pasisakantys parlamentarai atakuojami oponuojant ne jų iškeltiems argumentams, o puolant jų asmenį.

Tokia patyčių kultūra klesti tiek Seime, tiek viešojoje erdvėje. Atrodo, gyvename demokratinėje šalyje, tačiau nei politikams, nei paprastiems žmonėms nepalikta galimybė turėti kitokią nuomonę ir nesulaukti viešo nukryžiavimo.

Blogai, kad mūsų valdžios dėka piliečiai pradėti skirstyti į lygius ir lygesnius, nors mūsų Konstitucijos 25 straipsnyje labai aiškiai nustatyta: „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.“

Kaip segregacija ir Kinijoje sugalvotas (ne)galimybių pasas padės suvaldyti pandemiją?

Viešoje erdvėje gausu medicinos ekspertų pateikiamos informacijos apie tai, kad naujausia Delta COVID-19 atmaina serga ir ją platina tiek pasiskiepiję, tiek nepasiskiepiję žmonės. Prof. Saulius Čaplinskas aiškiai įvardino, kad 5 dienas po užsikrėtimo pasiskiepiję asmenys platina COVID-19 Delta atmainos virusą vienodai, kaip ir nepasiskiepiję asmenys. Tą patvirtina medicininiai tyrimai. Kur tuomet elementari medicininė logika skirstyti žmones į skiepytus ir neskiepytus bei taikyti jiems skirtingus apribojimus?

Visi platina virusą ir gali užkrėsti kitus. Vadinasi, visiems žmonėms turi galioti vienodos apsaugos nuo COVID-19 priemonės. 20 tūkstančių su (ne)galimybių pasais žmonių sutraukęs SEL‘o koncertas yra puikus pavyzdys, kad kova su pandemija nesiremia sveiku protu ir jokia logika. Kur prasmė iš vienų reikalauti nešioti kaukes, o kitiems jas tik rekomenduoti? Kodėl vieni privalo testuotis, o kitiems to visiškai nereikia? Kodėl nepasiskiepiję studentai buvo pradžioje verčiami testuotis vien PGR metodu kas 48 valandas? Su tokiais sprendimais galima tik suskaldyti visuomenę ir sugriauti šalies ekonomiką, bet suvaldyti COVID-19 plitimo neįmanoma. Kodėl Vyriausybė nemato Švedijos patirties? Kodėl nesiremia sėkmingais kitų šalių sprendimais? Tikslinė grupė skiepijimui yra vyriausio amžiaus grupių ir daugiausiai kritinių ligų turintys asmenys, su sąlyga, kad juos prie turimų ligų medikai leidžia skiepyti. Kokia logika versti vaikus ir jaunimą skiepytis, kai Delta atmainos mirtingumas jauniems sveikiems žmonėms yra beveik nulinis? Kodėl neinvestuojama į sveikatos apsaugą ir šiais sudėtingais laikais, kai trūksta gydytojų, nepriimami į rezidentūrą visi to norėję asmenys? Kodėl tik kalbama, kad tuoj gydymo įstaigose ims trukti lovų sunkiems COVID-19 pacientams ir nieko nedaroma, kad nuosekliai visus metus didintume jų skaičių? Kodėl tiek mažai dėmesio skiriama visuomenės švietimui ir tiek daug gąsdinimui? Kodėl nekompensuojamas visų asmenų testavimas? Kodėl nedalinamos nemokamai vienkartinės apsauginės veido kaukės ir bent FFP2 lygmens respiratoriai? Juk dabar daug žmonių nešioja pasenusias vienkartines kaukes ištisomis savaitėmis ir jos daugiau kenkia nei apsaugo. Kodėl neatsakoma į Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto dėstytojo ir Sveikatos teisės instituto vadovo dr. Rimo Jankūno kartu su grupe medicinos ir teisės ekspertų užduotus klausimus ir pateiktus siūlymus Vyriausybei? Vienas iš jų: kaip reaguotumėte, jei jums pasiūlytų skiepytis nuo gripo viruso atmainos, kuri dominavo praėjusią žiemą? Kodėl Lietuvoje mirtingumo nuo koronaviruso rodiklis šiuo metu yra net tris kartus didesnis nei vidutinis Europos?

Daug klausimų ir siūlymų remiantis gerąja kitų šalių praktika galima pateikti Vyriausybei, bet dažnai ji net nenori to girdėti ir leistis į diskusiją. Kone išimtinis atvejis, kai buvo išgirsti siūlymai ir įtraukti greitojo antigeno testai į (ne)galimybių pasus, o studentams leista testuotis kas 7-10 dienų kaip ir dėstytojams. Už tai esu dėkingas Švietimo ministrei dr. Jurgitai Šiugždinienei ir to neblokavusiam Sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui, nes be to būtų griuvę daugybės jaunų žmonių likimai.

Dabartinė tvarka yra diskriminuojanti ir segreguojanti žmones. Tą detaliai išaiškino profesorius I.Vėgėlė ir kiti teisininkai. Išvada: privalo galioti vienodos taisyklės visiems žmonėms, neskirstant jų į lygius ir lygesnius, nes tą diktuoja elementari medicininė ir teisinė logika.

Masinis prekybos tinklų boikotas – garantuota pergalė

Geriausia priemonė, galinti priversti valdančiuosius išgirsti visus žmones – tylus taikus protestas, t. y. mano jau minėtas masinis prekybos tinklų boikotas. Prekybos didieji tinklai praras milijonines pajamas, tuo tarpu Vyriausybė pinigus į biudžetą surinks, nes žmonės pirks mažose parduotuvėse. Didieji prekybos tinklai patys ims stipriai spausti Vyriausybę, kad ji atšauktų neteisėtą reikalavimą dėl galimybių pasų ir priimtų teisinius ir medicinos logika pagrįstus sprendimus. Dauguma kitų priemonių jau išbandėme. Mitingai ir protesto akcijos prie Seimo ir Vyriausybės parodė, kad valdantieji ignoruoja kitokią nuomonę turinčius žmones, su jais net nesikalba. Nei vieno mitingo metu su žmonėmis neišėjo pasikalbėti nei premjerė, nei Seimo pirmininkė, nei kiti valdančiųjų lyderiai. Akivaizdu, kad jie kalbasi tik su tais, kurie turi politinę ir finansinę galią. Prekybos tinklai turi didžiulę finansinę galią ir taps tais tautos atstovais, su kuriais bus kalbamasi.

Kai kurie didieji tinklai yra tie, kurie rėmė dabartinius valdančiuosius tiek politiškai, tiek finansiškai per rinkiminę kampaniją prieš Seimo rinkimus, o savo rinkėjus valdantieji sako, kad girdi...

Baigiamoji žinutė visiems

Kreipiuosi į visus, kam svarbios žmogaus teisės ir demokratija (nesvarbu, turite (ne)galimybių pasą ar gyvenate be jo): neikite į prekybos tinklus bent savaitę (dar geriau – mėnesį), pirkite viską mažose parduotuvėse ir ūkininkų turgeliuose! Ten produktai dažnai kokybiškesni, sveikesni ir pigesni! Reikia stiprinti smulkaus ir vidutinio verslo sektorių, nes jis yra svarbiausias valstybei. Didieji tinklai patys privers Vyriausybę atšaukti žmones segreguojantį (ne)galimybių pasą!

Tas tikrai suveiks, nes panika kyla jau dabar! Drastiškai mažėja pirkėjų skaičius ir apyvarta. Finansai ir jų srautai yra Achilo kulnas, kurie rūpi valdžiai ir sistemai. Bent minimaliai išmanantys ekonomiką ir politiką tą puikiai žino. Kvieskite prie šio taikaus boikoto jungtis visus ir PERGALĖ bus pasiekta! Lietuvoje taps vėl gerbiamos visų žmonių teisės vienodai.

Netikėkite tais, kurie sako, kad mums nepavyks. Jų aktyvus dėmesys žiniasklaidoje rodo, kad ši taktika yra skausminga ir veikia jau dabar. Opozicijoje esantis Seimo narys negali valdančiųjų įtikinti balsuoti už žmonių siūlymu parengtas įstatymų pataisas, bet bendromis jėgomis kartu su žmonėmis galima pasiekti esminių pokyčių. Gaila, kad dalis apžvalgininkų sąmoningai klaidina žmones ir bando juos įtikinti, kad valstybę valdo Seimas. (Ne)galimybių pasą ir visus esminius ribojimus nustato Vyriausybė ir ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas A. Dulkys! Atsakingi jie ir, žinoma, Seimo valdančioji dauguma, kuri pritaria tam, kas vyksta. Vyriausybė nutarimus priima be Seimo balsavimo.