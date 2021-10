Daugiausiai kritikos sulaukęs tuometinis krašto apsaugos ministras socialdemokratas Juozas Olekas išsaugojo ministro postą. Auksinių šaukštų skandalas baigėsi niekuo, bet visiems akivaizdu, kas yra kas šioje istorijoje.

Dabar Lietuvoje turime naują „auksinę istoriją“. Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) užsakymu kurtą „auksinių pasikalbėjimų“ laidą (ir ne tik ją). Tiesa, laidos originalus pavadinimas: „Kitokie pasikalbėjimai“. Kelkime esminius klausimus. Kam reikalingi auksiniai pokalbiai su tam specialiai skirtais svečiais ir kodėl už juos taip dosniai apmoka ministerijos? Kodėl taip svarbu apsimestinai sukurti dabartinės valdžios tiesos monopolį?

Viešosios nuomonės pirkimas „auksiniais pokalbiais“ ar objektyvi informacija?

Taip vadinamo Ciniško Chirurgo istorija greičiausiai žinoma daugeliui. Trumpai priminsiu. Laidos „Kitokie pasikalbėjimai“ autorius ir prodiuseris Mantas Bertulis ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) sudarė sutartį, pagal kurią laidos kūrėjams SAM įsipareigojo sumokėti 12.000 Eur. SAM pavedimu pokalbių laidoje turėjo dalyvauti Arūno Dulkio visuomeninis konsultantas Edgaras Kulikauskas, kuris yra Utenos ligoninės abdominalinės chirurgijos gydytojas. Ką tai reiškia? Už mokesčių mokėtojų pinigus tiems patiems mokesčių mokėtojams pateikiama tik Vyriausybei naudinga, šališka informacija! Įsipareigojimo apmokėti faktas buvo slepiamas ir tik pilietiškų žmonių dėka buvo paviešintas.

Kaip ir galima buvo numanyti, ši visuomenei paviešinta SAM pirkimų situacija paaiškina ir įrodo, kodėl viena pusė girdima garsiai, o kita viešoje erdvėje beveik nepastebima. Pavyzdžiui, LRT – visuomeninis transliuotojas, kuris turi atstovauti įvairias nuomones, pasiūlo tik vieną (!!!) eterio valandą referendumo iniciatyvinei grupei, kad ji informuotų apie planuojamo referendumo dėl referendumui skelbti reikalingų parašų skaičiaus mažinimo nuo 300 iki 100 tūkst. svarbą. Ką galima pasakyti per valandą? Pilietinei iniciatyvai renkami šimtai tūkstančių parašų, o eterio laiko nėra?

Ne kartą teko stebėti, kai į pokalbių laidas kviečiami 4-5 vieną nuomonę atstovaujantys pašnekovai ir vos vienas oponentas, ir dar vedantysis aiškiai palaiko tuos 4-5. Kažkada, kai po laidos apie Stambulo konvenciją pasiteiravau vedančiojo apie neutralumą – man jis atsakė, kad tokie padugnės kaip aš jo neturėtų tikėtis. „Kitokių pasikalbėjimų“ atvejis mums parodo efektyvų propagandos skleidimo ir veikimo modelį – laida apmokama, kad būtų skleidžiama Vyriausybei naudinga informacija. Apie kokį nešališkumą ir objektyvumą tada galime kalbėti?

Žmonės miršta negaudami vaistų nuo COVID, o „auksiniai pokalbiai“ plauna smegenis

Paskutiniais duomenimis, Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje (ES) pagal sergamumą COVID-19 ir yra antroje vietoje pagal mirčių skaičių. TV laidose propaguojamas vienintelis apsisaugojimo būdas – skiepai. Kaip matome, tam skiriamos ir didelės lėšos. O kur kiti būdai ir kitų šalių gerosios praktikos perėmimas? Kodėl neigiama akivaizdi tiesa, kad Vyriausybės ir SAM pasirinkta strategija visiškai neveikia!? Kodėl diskriminuojami žmonės (ne)galimybių pasais, kai Delta atmainą platina tiek pasiskiepiję, tiek ir nepasiskiepiję?

Su mano komanda susisiekėme su JAV. Iškart kilo esminiai klausimai. Kodėl nėra skiriamos lėšos ir dėmesys efektyviai padedančių išsaugoti gyvybes vaistinių preparatų registravimui ir atgabenimui į Lietuvą? JAV ligoninėse sėkmingai naudojami monokloniniai antikūnų preparatai bamlanivimabas ir etesemivabas – tai tie vaistai, kurie tikrai efektyviai gydo COVID-19 pradinėse susirgimo stadijose. Po kelių dienų gydymo lašinėmis įvedant šiuos preparatus ligoniai pasveiksta. JAV yra Lietuvos strateginis partneris, tačiau nieko nedaroma, kad su jais bendradarbiaujant turėtume analogiškų preparatų.

Vakcinų nuo COVID-19 registravimas vyko ypatingos skubos tvarka, nors jos iki dabar nėra praėjusios visų tyrimo stadijų. Tai nesudarė kliūčių jas registruoti. Kodėl lygiai taip pat operatyviai neregistruojami vaistai, kurie kitose šalyse jau sėkmingai naudojami!? Yra ir kiti vaistai (pavyzdžiui, hidroksichlorokvinas), kurie gal ir turi šalutinių poveikių, bet tyrimai rodo, kad ir jie padeda gydyti COVID. Kodėl neleisti žmonėms rinktis, kaip saugotis ir gydytis, užuot siūlius tik vieną leistiną būdą – skiepus? Praeitą savaitę SAM miglotai atsakė, kad ketina imtis ieškoti galimybių registruoti preparatus nuo COVID. Su tokiu požiūriu ir tempu tas užtruks mėnesius, o žmonėms pagalbos reikia čia ir dabar. Tai realiai leistų išgelbėti šimtus gyvybių ir nelyderiautume ES pagal mirčių statistiką.

Skiepai – panacėja ar Vyriausybės neįgalumo simbolis?

Virusas sparčiai mutuoja ir tai, kad žmonės dabar skiepijami 1, 2 ar 3 doze, tikrai negarantuoja, kad situacija gerės. Kaip rodo Singapūro pavyzdys, net ir paskiepijus virš 80 proc. gyventojų negalėsime būti garantuoti dėl pandemijos suvaldymo. Singapūro turimi oficialūs duomenys rodo, jog 52 proc. praeitą mėnesį nustatytų infekcijos atvejų – užsikrėtė skiepyti asmenys, o likę 48 proc. – nesiskiepiję (beje, čia neišskirti tik viena doze paskiepyti ar antrą skiepą gavę asmenys, kuriems dar nepraėjo po skiepo 14 dienų laikotarpis, kai laikoma, kad žmogus jau turi susiformavusį imunitetą virusui).

Ką daro mūsų Vyriausybė? Jie perka reklamą ir dalyvavimą laidose bei bando mus įtikinti, kad tik skiepai padės suvaldyti situaciją. Visiems akivaizdu, kad veikia tik kompleksas apsisaugojimo priemonių ir efektyvių vaistų turėjimas, o ne apgaulingas ilgą laiką pateikinėtas tvirtinimas, kad pasiskiepijus galima visiškai nesisaugoti. Bet kuris kitas ministras, kurio darbo rezultatai šalį atveda į pirmą vietą pagal sergamumą ES šalių tarpe, būtų priverstas atsistatydinti! O Lietuvoje kone tyla – nieko! Prisiminkime, kaip už daug menkesnius dalykus buvo puolamas ir linčiuojamas buvęs SAM ministras prof. Aurelijus Veryga! O dabar viskas pateikiama pozityviai, švelniai ir palaikant, nors rezultatai akivaizdžiai rodo problemas, grubias klaidas ir visišką negebėjimą suvaldyti situacijos. A. Dulkys neseniai pareiškė, kad net nesvarstė ir neplanavo apie pasitraukimą iš pareigų! Iš pareigų pasitraukia jo patarėja Aistė Šuksta, nors sutartį su Mantu Bertuliu pasirašė SAM kanclerė Jurgita Grebenkovienė! Kas vyksta Lietuvoje ir jos valdžios struktūrose? Turbūt miglos pūtimo žmonėms jau gana, bet pasirodo, kad Vyriausybė kupina minčių, kaip dar labiau supriešinti visuomenę ir padidinti įtampą iki maksimumo.

Vyriausybės norai neleisti dirbti testus atlikusiems žmonėms – tai žala sveikatai ir diktatūrą primenanti prievarta

I. Šimonytės patarėja Živilė Gudlevičienė žurnalistams pasakė, kad planuojama neleisti išsiimti (ne)galimybių paso tiems, kurie pasidaro testą, nes „pasitestavęs, bet nevakcinuotas ir nepersirgęs žmogus yra rizikos, viruso platinimo šaltinis – didesnis negu tas, kuris yra tiek vakcinuotas, tiek persirgęs“. Tokius žmones būtų leidžiama nušalinti nuo darbo ir būtų galima jiems nemokėti atlyginimo. Ar tai nėra pati grubiausia diktatūrinė prievarta ir diskriminacija? Ji siūloma ramiu veidu.

Visuomenė jau ir taip yra segreguota ir suskirstyta su (ne)galimybių pasais, o masiniai renginiai su šimtais žiūrovų uždarose patalpose leidžiami! Pavyzdžiui, spalio 3 dieną vykęs Pasaulio salės futbolo čempionato finalas Kaune. Tokie nelogiški sprendimai bado akis.

Šalyje turime rekordinį skaičių COVID-19 atvejų ir mirčių nuo jų. Turima informacija rodo, kad pasiskiepiję dažnai net nenukreipiami nei registruotis į NVSC (nacionalinį visuomenės sveikatos centrą), nei izoliuotis. Kas čia per keista tvarka, apie kurią byloja pasipiktinusių žmonių skambučiai? Kodėl pasiskiepiję, kurie gali ir sirgti, ir platinti virusą, visur laisvai vaikšto (tame tarpe uždarose patalpose, nesilaikydami saugių atstumų)? Kodėl iki spalio 1 dienos (ne)galimybių pasus turintiems uždarose patalpose net kaukių nereikėjo, nors atvejų augimas buvo ryškus?

Vyriausybei rūpėjo ne žmonių sveikata, o visų privertimas skiepytis! Tam, kad pasiskiepiję turėtų apgaulingą ir laikiną pranašumą prieš nepasiskiepijusius, buvo aukojama epidemiologinė situacija. Ar tai nėra nusikalstama veikla?!

Žmonės buvo apgauti sakant, kad pasiskiepiję neva neturės nei testuotis, nei izoliuotis, nei nešioti kaukės ir turės visas galimybes gyventi laisvai, o virusas (net delta atmaina) jiems tarsi ir nepavojingas. Pasiskiepiję tapo privilegijuoti ir išskirtiniai, bet kiek ilgai? Juos apgavo, nes nuo spalio 1 kaukės sugrąžintos, o premjerės Ingridos Šimonytės patarėja Ž. Gudlevičienė „Žinių radijo“ laidoje užsiminė apie galimą kaukių būtinybę net lauke ir... (ne)galimybių pasų atsisakymą! Akivaizdu, kad (ne)galimybių paso reikia atsisakyti, bet abejotina, ar ši Vyriausybė išgirs neutralių ekspertų balsus ir tą realiai padarys.

(Ne)galimybių pasų prievarta ir segregacija – tai apgaulinga galimybė platinti virusą!?

Visi matome, kad sergamumo kreivė auga taip sparčiai, kad jau nesigauna apgaudinėti žmonių ir leisti kažkam būti lygesniais ir išskirtinesniais.

Nepasiskiepiję ir/arba prieš (ne)galimybių pasą nusistatę žmonės apsipirkinėja turguose, pas ūkininkus, įleidžiami tik į mažas maisto parduotuves. Jų (mūsų) socialinis gyvenimas stipriai apribotas. Tai kas gi platina tą virusą? Mano subjektyvia nuomone, Vyriausybės absurdiškų sprendimų dėka – apgaulingos saugumo iliuzijos užmigdyti ir suklaidinti paskiepytieji su (ne)galimybių pasais patys to nežinodami perdavė delta atmainą ir sukūrė susirgimo skaičių kilimą! Ne iš vieno žmogaus teko girdėti pasakojant, kad net jei žmogus gauna teigiamą PGR testo atsakymą, jo (ne)galimybių pasas VEIKIA, nėra blokuotas! Pasiskiepijusiems nebūtina izoliacija. Jie beveik nėra testuojami. Tas prieštarauja elementariai medicininei logikai. Tokiu būdu paliktas atviras kelias platinti virusą. Ir, nors premjerė pyksta, kad vangiai skiepijasi senoliai (80+ grupė), tačiau atsakomybė už sergamumo didėjimą tenka ne jiems, o (ne)galimybių paso pagrindu sukurtam leidimui platinti virusą! Kodėl taip yra daroma? Atsakymai ir vėl migloti, nes jų pateikti negebama.

(Ne)galimybių pasas turėjo būti pandemijos suvaldymo priemonė, o faktiškai tapo susirgimų skaičiaus didinimo priemone. Lieka klausimas, ar valdantieji to nesupranta, ar tai daroma tyčia? Ir kaip priedanga tam, kas vyksta, griebiamasi absurdiškų ir akivaizdžiai teigiamo poveikio neturėsiančių priemonių svarstymo, tokių kaip kaukių dėvėjimas lauke, arba galimybės gauti (ne)galimybių pasą atlikus testą, panaikinimas. Ar tikrai norima dar labiau supriešinti žmones ir paskatinti naują savižudybių bangą!? Atrodo, kad visuomenėje įtampa ir taip jau pasiekusi maksimumą, bet valdantieji užsidaro stikline siena ir nesiklauso net diplomatiškai pateikiamų ekspertų siūlymų. To pavyzdys, kai per Seimo posėdį kalbant Sveikatos teisės instituto vadovui docentui dr. Rimui Jankūnui ir Lietuvos advokatūros vadovui prof. Ignui Vėgėlei valdančiosios koalicijos Seimo nariai demonstratyviai paliko Seimo salę ir jų klausytis liko vos du. Tai yra akivaizdus įrodymas, kad ir mitinguose buvo neita bendrauti su žmonėmis dėl aiškaus nenoro girdėti kitokią nuomonę.

Ši Vyriausybė pasižymi nelogiškais sprendimais, juos nuolat keičia ir negeba valdyti situacijos. Savo sprendimais jie diskredituoja kaukių nešiojimą ir reikalingumą, pykdo žmones ir medikus. Geriau rūpintųsi, kad būtų prieinami efektyvūs vaistai, šviestų žmones kaip taisyklingai nešioti kaukes, kaip dažnai jas keisti, dalintų respiratorius nemokamai ir ragintų žmones kreipti daugiau dėmesio į sveikatos ir imuniteto stiprinimą, sportavimą, sveiką mitybą, patalpų vėdinimą, higieną ir saugių atstumų laikymąsi.

Vietoje to yra užsiimama neaiškiu politikavimu, manipuliacijomis, prievarta, konfliktais su užsienio šalimis ir „auksiniais pokalbiais“. Tuo tarpu mirčių turime vis daugiau, o STI (Sveikatos teisės instituto) ekspertų patarimai lieka neišgirsti.

Na, ir „smagiausia“ žinia pabaigai – Vyriausybė iniciavo Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 11, 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo projektą dėl taip vadinamo privalomo darbuotojų skiepijimo. Projektą parengė Sveikatos apsaugos ministerija. Planuojama, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2021 m. lapkričio 1 d. Projektas įtrauktas ir į trečiadienio (2021-10-06) Vyriausybės posėdžio dienotvarkę. Siūloma jam pritarti ir teikti balsavimui Seime. Šios pataisos leis nušalinti nuo darbo žmones, jiems nemokėti atlyginimo ar atleisti. Kas tai? Bandymas suvaldyti pandemiją ar tiesus kelias į totalitarinę diktatūrą ir žmonių teisių pažeidimą?