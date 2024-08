Matas Skamarakas. Ar Lietuvoje jaučiatės saugūs?

Nuo šių metų sausio mėnesio pradžios Raseiniuose pagal baudžiamąjį kodeksą įvykdyta per 250 nusikaltimų, kaimyniniame Kėdainių rajone – virš 600, o sostinėje per tą patį laikotarpį įvykdyta net per 9 tūkstančius nusikaltimų. Nuo nusikaltėlių Kėdainiuose neseniai nukentėjo ir mano kolega Seimo narys T. Bičiūnas. Ilgapirščiai kolegą paliko be kompiuterio, telefono, dokumentų, piniginės ir kitų daiktų. Toks įžūlus nusikaltėlių siautėjimas kelia pagrįstą klausimą, ar esame saugūs Lietuvoje ir ką daryti, kad tokiais būtume?