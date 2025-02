Marius Kundrotas. Vejantis išeinantį pasaulį

Ar šiandien yra idėjų, kurias verta perimti iš Vakarų? Be abejo, taip. Visų pirma – didesnė pagarba gamtai ir kitoms gyvybės formoms. Tiesą sakant, tai glūdi mūsų pačių kultūroje nuo pagonybės laikų, tik be reikalo užmiršta, orientuojantis į praeitos dienos Vakarus – į jų pramoninę, vartotojišką vertybių sistemą. Taip pat verta perimti pagarbą abiem prigimtinėms lytims. Ji atsispindėjo mūsų Statutuose, o dabar mūsuose moteris kai kuriose darbovietėse gauna mažiau nei vyras už tą patį darbą. Tai – skandalas ir to reikia atsisakyti.