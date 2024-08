Marius Kundrotas. Neskubėkime laidoti Lietuvos

Patriotinės jaunimo organizacijos – tautos ateities garantas. Tik bėda, kad jos kartais per daug seka senų bambeklių pavyzdžiu, pačios užsikrėsdamos šiuo mirtinai pavojingu virusu. Būtent per daug, o ne per mažai. Taip jos tampa įdomios tik siauram bendraminčių ratui. Išsivadavus iš bambeklių įtakos galima pasiekti kur kas platesnes auditorijas. To jaunimui ir palinkėkime. O jei patys prašys – padėkime. Be prievartos ar spaudimo.