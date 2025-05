Liudas Mažylis. Taikdarystės perspektyvos Ukrainoje

Tarptautinių organizacijų vaidmuo, kaip, pavyzdžiui, JT Saugumo Tarybos, yra labai apribotas. Rusija, skirtingai nei Balkanų karų atveju kovojusios etninės grupės, yra branduolinė valstybė. Be to, ji – ir nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė. Jau ir Jugoslavijos konflikto laikais Maskvos laikysena JT Saugumo Taryboje buvo dviprasmė, o dabar galimybės įgyvendinti tarptautines taikdarių operacijas be Maskvos sutikimo yra dar labiau ribotos.