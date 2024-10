Liudas Mažylis. Spalis: atmintini jubiliejai

Iš Dotnuvos laikotarpio žinau tų istorijų, nes tengi netoli mano mamos gimtinė. O sovietmečiu jau buvo steigiama išplėtota Akademija. Vėl galiojo principas: mieste negalima! Buvo pasirinktos Noreikiškės, betgi Maskvos emisarų nuomone – per arti! Tad, kai atvažiavo kažkuris šulas vizituoti asmeniškai – jį vežė kažkur per aplinkui, per Garliavą, Tabariškes, dar ir prastesniais keliukais, kad „pajaustų atstumą“... Pasisekė.