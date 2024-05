Linas Slušnys. Kiekvienam prasižengusiam vaikui – po apsauginį!

Problema slypi ten, kad personalas tikisi programų, kurios suveiks per mėnesį ar du. Jeigu to nepajaučia, tuomet viską meta į šalį, iškilmingai pareikšdamas, jog jos nieko neduoda. Tai liūdnoji dalis, nes bet kurios prevencinės ar intervencinės programos yra skirtos tik ilgam, kryptingam darbui. Požiūrių, nuostatų bei įsitikinimų pokyčiai nenutinka per dieną, tai vyksta lėtai ir tam reikia kantrybės. Pastaroji turi būti demonstruojama iš suaugusiųjų pusės.