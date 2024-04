Linas Slušnys. Kaip aš „išmaudžiau“ savo kolegas

Pateikęs tokius pasiūlymus, tačiau sulaukęs LR Seimo narių nepritarimo, A. Veryga baisiai susijaudino ir mane išvadino elektroninių cigarečių pardavėjų lobistu. Koks įvertinimas! Šalia to dar emocingai pareiškia, kaip „išmaudžiau“ visą gerbiamą LR Seimą ir jo narius.

Dėl savęs nesijaudinu, nes niekas be manęs negali žinoti, kieno ir kokiems lobistiniams interesams atstovauju, todėl tokie prašalaičių pareiškimai manęs per daug nejaudina. Juolab, kad savo pasisakymu tik priminiau LR Vyriausybės nutarimą, kuriame be kitų dalių buvo paminėtas ir faktas, kad tokias priemones vaistinės turėtų pardavinėti su gydytojo išrašytu receptu. Deja, matydami dabartinę situaciją sveikatos sistemoje, niekaip negalime sau leisti prabangos papildomai apkrauti tų asmenų, kurie ir taip deda daugybę laiko bei pastangų žmonių sveikatos priežiūrai. Čia pabrėšiu žodį „sveikatos“, kuri man niekaip nesisieja su tabako gaminių vartojimu.