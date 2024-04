Laima Kalėdienė. Tautinių mažumų įstatymo projektas – imigrantų Trojos arklys

Mat sugalvotas toks mechanizmas: dabartiniam Seimui priėmus šį taip aptakiai surašytą įstatymą, toliau viskas eitų kaip per sviestą: projekto 16 straipsnis numato įgalioti Vyriausybę arba įgaliotąja institucija vadinamą Kultūros ministeriją ar švietimo, mokslo ir sporto ministrą (ne ministeriją!) nedelsiant, t. y. iki 2024 m. gruodžio 31 d., priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Jeigu numatytas toks spartus įstatymo įgyvendinimas, tai reikia suprasti, kad tie aktai jau paruošti: dėl kitakalbių mokyklų, dėl nelietuviškos žiniasklaidos, dėl valstybinės kalbos mokėjimo bei vartojimo reikalavimų, dėl savivaldybių ribų reguliavimo ir dar daugelis kitų. Tai reiškia, kad Seimui vienąkart priėmus šį įstatymą, toliau jau viskas klostytųsi daug lengviau: nereikėtų viešų balsavimų, debatų – tiesiog būtų įgyvendinti pageidaujami pokyčiai ir tiek. Kad to tikimasi ne be pagrindo, rodo Savivaldybių asociacijos atsiųstas projekto vertinimas: „Lietuvos savivaldybių asociacija, susipažinusi su Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo projektu, pastabų ir siūlymų pagal savo kompetenciją neteikia. [Pasirašo] Direktorė Roma Žakaitienė.“