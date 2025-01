Karolis Kniežauskas. Lietuvos švietimo sistemos prestižo konvulsijos

Šiandien švietime elementariai stokojame formos, o be formos negali būti gerų reformų. Lietuvoje švietimo politikos formuotojai per dažnai remiasi duomenimis ir per retai – tyrimais. Bėgti pagal tendencijas yra neišmanu, turime nusiimti situaciškai reflektyvų mąstymo būdą, per dažnai politikoje stokojame elementarios rimties ir dvasios aristokratiškumo.