Problema, kurią sprendžiame šiandien, susiformavo per ilgą laiką. Atliekant išorinį institucijos vertinimą, LEU tarptautinių ekspertų antrą kartą yra įvertintas neigiamai. Pirmas vertinimas universiteto vadovybės buvo apskųstas ir byla teismuose buvo bene 3 metus. Per tą laiką nebuvo imtasi jokių priemonių, universiteto problemos nebuvo sprendžiamos, o buvo vilkinamos, slepiamos ir tai nesustiprino nei pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos prestižo, nei kokybės. Todėl šiuo žingsniu – stabdant universiteto veiklą – pirmiausia atverčiame naują lapą pedagogų rengime. Ši profesija yra be galo svarbi ir labai reikalinga Lietuvoje. Nes mokytojų rankose yra švietimo kokybė ir mūsų vaikų ateitis. Todėl, ekspertams neigiamai įvertinus universiteto veiklą, ŠMM, įgyvendindama Švietimo, mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, stabdo leidimą vykdyti studijas. Tai padaryti planuojama nuo šių metų liepos 1 d.

Eidami šiuo keliu, pirmiausia turime užtikrinti studentų, kurie šiuo metu studijuoja LEU, teises baigti aukštąją mokyklą. Kadangi universitetas jungiasi su Vytauto Didžiojo universitetu (VDU), tai jie tokią galimybę turės, kai bus akredituotos analogiškos VDU programos ir jie galės baigti studijas VDU ar bet kurioje kitoje aukštojoje mokykloje Vilniuje, siūlančioje tokią pat aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikiančią studijų programą.

Mokytojų rengime ir profesijoje reikalingas esminis atsinaujinimas, pedagogai turi būti rengiami sujungus geriausias šalies aukštųjų mokyklų pajėgas. Būtina atnaujinti studijų programas ir mokyklų tinklą, bet svarbiausias švietimo sėkmės garantas – kūrybingas, gerai parengtas ir motyvuotas mokytojas.

Švietimo rezultatai rodo, kad 2017 metais Lietuvoje pedagogus rengė iš viso 16 aukštųjų mokyklų, buvo registruota daugiau nei šimtas švietimo ir ugdymo studijų krypties programų. Į pedagogikos studijas 2017 m. priimti 1052 studentai: 295 – kolegijose, 400 – bakalauro studijose universitetuose, 83 – magistro studijose universitetuose, 274 – profesinės studijose universitetuose. Skaičiuojama, kad kasmet įstoja mokytis apie 1000 studentų, tačiau vos ketvirtadalis absolventų po studijų baigimo dirba mokytojais, o 2015–2016 m. 50 proc. mokytojų buvo vyresni nei 50 metų.

Todėl yra parengtos naujos pedagogų rengimo gairės, kurios atveria naują lapą pedagogų rengime, t. y. kuriami pedagogų rengimo centrai Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Tas akademinis potencialas, kuris yra Lietuvoje, tie žmonės, kurie dirbo tiek LEU, tiek kituose universitetuose, jie bus sutelkti į pedagogus rengiantį trijų universitetinių centrų tinklą. Taip pat įtraukiant pagrindines pedagogus rengiančias kolegijas. Pati vertingiausia universiteto dalis, be abejonės, yra akademinė bendruomenė. Kiekviename universitete yra puikiai dirbančių dėstytojų ir mokslininkų. Esu tikra, kad šie trys nauji pedagogų rengimo centrai ir stengsis sutraukti visus pačius stipriausius.

Taip pat svarbu parengti naujas kokybiškas studijų programas, pritraukti pačią geriausią tarptautinę patirtį, užtikrinant galimybes dalį studijų praleisti geriausiuose pedagogus rengiančiuose užsienio centruose, pritraukiant tarptautinius tyrėjus, stiprinant edukologijos mokslo pajėgumus. Nes tik pritraukdami geriausius būti mokytojais, pasiūlydami naujos kokybės studijų programas, galime tikėtis, kad į mokyklas ateis stiprūs mokytojai. Tam yra keičiama ir įvedama nauja mokytojų darbo apmokėjimo tvarka, numatanti gerinti finansines galimybes būsimiems mokytojams. Mokytojų rengimas turi ne tik remtis aukštais studijų ir mokslo kokybės standartais, bet ir realiai planuojamu mokytojų poreikiu. Šiuo metu atliekama poreikio analizė.

Kaune į vieną junginį telkiant VDU, LEU ir ASU, yra numatytas jungtinio universiteto ekspertinis vertinimas, siekiant įvertinti potencialo telkimą, kuriamą pridėtinę vertę mokytojų rengimui. LEU patikėtas valstybės nekilnojamasis turtas po reorganizavimo perduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Realizuojant perteklinį turtą, gautos investicijos turi būti nukreiptos į pedagogų rengimo stiprinimą.

O LEU lapą užverčiame. Tokiu keliu nuėjo ir kaimynai latviai – 2017 metais pedagoginis universitetas buvo integruotas į pagrindinį Latvijos universitetą. Mokytojus turi rengti tik pačios stipriausios aukštosios mokyklos. Kaip sako Albertas Einšteinas: nėra labai išmintinga nuolat kartoti to, kas nekuria sėkmės ir tikėtis pagerėjimo.

Mokytojų rengimo pertvarka yra viena svarbiausių aukštojo mokslo reformos dalių. Bet kuris universitetas neveikia pats sau. Jo veiklos kokybę įvertina studentai, ekspertai, darbo rinka. Jei niekas nebenori būti mokytojais, nebe metas dabar ieškoti kaltų ar pleistrais gydyti žaizdas, metas imtis chirurginių operacijų ir rimtų įrankių.