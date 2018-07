Nebeturime laiko ir jėgų domėtis, gilintis, pasiduodame savaiminiam informacijos srautui. Pavadinimai ir paveikslėliai tampa labiau paveikūs už idėjas ir turiningus apmąstymus. Todėl sveikiname LSDP „puzzle‘es“ apie 5 žingsnių pokyčius, savo išraiška be turinio atitinkančias madingas tendencijas. Tikimės, kad jos neišnyks, kaip kad kažkur pradingo įsimintinas kairiųjų radikalų Manifestas.

Jeigu Jūs vasarai sugrįžote į Lietuvą ar per atostogas atsitraukę nuo darbų susiruošėte keliauti po gimtinę, turbūt nustebsite pamatę pakeles apklijuotas „didžiojo kombinatoriaus“ bedvasiais veidais su budinčia šypsena. Tą patį galite pamatyti ir neišėję iš namų savo kompiuterio ekrane ar laikraščio skiautėje.

Tik nemanykite, kad prasidėjo Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai ir Jūs regite vieną iš kandidatų į tautos išrinktuosius. Kol kas paskelbti rinkimai tik į atsilaisvinusią Seimo nario vietą Zanavykų apygardoje. Prognozės, kad juose dalyvaus norintis tapti nacionalinio lygmens politiku senųjų socialdemokratų lyderis, nepasitvirtino. Lengviau kaboti visoje Lietuvoje, nei laimėti konkretaus regiono rinkėjų pasitikėjimą.

Ekspertai spėlioja, kas atsitiko, kad karštą vasarą senieji socialdemokratai pradėjo galingą reklamą modernia forma (nutylėsime apie plagijavimą) be aiškaus turinio. Ekspertų manymu šių puzzle paviešinimas kainavo per 300 tūkstančių eurų (LSDP tai mažmožis – tik ketvirtadalis per metus gaunamų lėšų iš valstybės biudžeto, tačiau rinkėjus tai piktina). Toks neracionalus mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas diskredituoja politinių partijų rėmimą iš valstybės biudžeto. Politikos analitikai dažniausiai įvardina dvi galimas tokio valstybės skirtų pinigų švaistymo priežastis. Pirma, verslusis LSDP lyderis įdarbina gautus valstybės pinigus, kad neštų konkrečią naudą. Antra, senuosius socialdemokratus apėmė panika dėl naujųjų socialdemokratų populiarumo augimo, todėl siekia kuo greičiau perlaužti reitingus savo pusėn.

Penkių žingsnių „puzzle“ skleidžiamos žinios labai paprastos: senieji socialdemokratai nutarė ne tik pasikeisti patys, bet ir pakeisti pasaulį. Jau atsinaujino idėjomis (matyt, turima omeny kairiųjų radikalų Manifestas) ir pakeitė organizaciją (išvarė kitaminčius ir paskatino partijos byrėjimą). Šiuo metu pradeda laikytis aiškių vertybinių principų (neaišku, kodėl to nedarė anksčiau?), o nuo liepos mėnesio 1 dienos jau pradėjo bendradarbiauti ir atsiverti visiems (pagaliau...). Iki spalio mėnesio bus rengiama socialdemokratinė vizija Lietuvai, o rugsėjį – jau žadama paskelbti viešųjų svarstymų vietas ir datas. Toks skambus LSDP anonsas. Ar į tas svarstymo vietas bus įleisti naujieji socialdemokratai? Vargu. Smagiausia diskutuoti patiems, virtualioje erdvėje ir neišlipant iš plakatų.

Taigi apie pokyčius ir jų svarstymo vietas sužinosime tik rudenį. Analizuodami senųjų socialdemokratų programinius pasisakymus, straipsnelius ir dokumentus, nesunkiai tuos 5 pokyčius galime nuspėti. Jau minėtuose „puzzle“ atsižadama kai kurių socialdemokratinių vertybių, jau nebesvarbus net kertinis socialdemokratų principas – solidarumas. Pirmas pokytis: nuo visuomenės santarvės puoselėjimo į „klasinių“ prieštaravimų gilinimą. Antras pokytis: nuo kovos su socialine atskirtimi iki balsavimo prieš progresinius mokesčius ir prieš darbo apmokestinimo mažinimą. Trečias pokytis: nuo tautos svarbos nuvertinimo iki tarptautiškumo fetišizavimo. Ketvirtas pokytis: nuo tradicinių šeimos vertybių menkinimo iki seksualinės įvairovės propagavimo. Penktas pokytis, nuo atkurtos nepriklausomos valstybės kritikos iki Europos Sąjungos Federacijos kūrimo. Tai iš tiesų kardinalūs pokyčiai, bet abejoju, ar jie neša gėrį mūsų žmonėms. Atvirkščiai. Tai jau anksčiau padarytos kitų Europos socialistų klaidos, atvedusios į kairiųjų ideologijos ir politikos krizę. Šiandien vėl jas bandoma „parduoti“ kaip LSDP atsinaujinimą.

Tačiau linksmiausia LSDP „puzzle“ dalis: politinė karjera arba trys LSDP lyderių kastos – ambasadoriai ir ekspertai, socialdemokratinės programos įgyvendintojai ir aukščiausioji kasta – politiniai vizionieriai. Kadangi juos vaizduojantys ženklai buvo parinkti standartiniai, iš interneto, tai poltinių vizionierių galvose vietoj smegenų smagratis sukasi. Taip ir norisi pajuokauti ir perspėti: saugokitės, kad varžteliai neišbyrėtų...