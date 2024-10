Ieva Budraitė. Apie kylantį traktorių laimės indeksą ir jau lipdomą medžiotojų bei stambaus agroverslo frakciją

Anksčiau šiuos duomenis reikėjo teikti du kartus per metus. Be to, duomenys galės būti pateikiami ir valdos lygmeniu. Tai reiškia, kad ūkininkas gali pilti savo mineralines trąšas tiek Klaipėdos rajone, tiek Ignalinoje, o institucijos neturės galimybių nei patikrinti, nei paklausti, kur tai daroma.