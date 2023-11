Tragiška, kad daugybė vaikų tapo beatodairiško smurto aukomis bei siaubingos savo šeimos narių netekties liudininkais. Greta to, „Hamas“ pagrobė 34 vaikus ir paauglius, kurių jauniausiam buvo vos devyni mėnesiai, ir išsivežė į Gazos Ruožą, palikdami pagrobtųjų šeimas kankinamoje nežinioje, trokštančias gauti bet kokios informacijos apie dingusius vaikus.

Viena iš širdį veriančių istorijų – Abigail Mor Idan (3 m.), kurios šeima savo namuose, Kfar Aza kibuce, susidūrė su neįsivaizduojamu siaubu. Trejų metukų Abigail matė, kaip buvo nužudyta jos motina, kaip jos broliai ir seserys ieškojo, kur pasislėpti, ir kaip buvo sužeistas ją ant rankų laikantis tėvas. Mažylei pavyko pabėgti, bet vėliau ji kartu su kaimynais buvo pagrobta ir išvežta į Gazą.

Broliai Yagil (12 m.) ir Or (16 m.) Yaakovai su teroru susidūrė savo namuose, kibuce Nir Oz. Vyresnėlis Oras bandė gintis pats ir apginti jaunesnįjį Yagilą, tačiau teroristai jį įveikė. Paskutiniai žodžiai, kuriuos išgirdo jų motina Renana, buvo Yagilo maldavimas: „Neimkite manęs, aš per jaunas.“ Jų motina tikisi, kad broliai yra kartu ir vienas kito draugijoje randa stiprybės.

Yagil and Or Jacob are two boys who were abducted from Kibbutz Nir Oz by Hamas terrorists on Oct7. 30 Israeli children are held by Hamas. We will free them, and dismantle the organization that abducted 239 and killed over 1000 Israeli civilians. Animation by Yoni Goodman. pic.twitter.com/DVX5eN6Vha