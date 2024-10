Giedrius Surplys. Taigi visi viską supranta! Kodėl niekas nieko nedaro?

Tarimasis. Su kuo tarsitės dėl būtinų darbų?

Galiausiai, mes, politikai, turime suprasti, kad nesame visažiniai. Taip, daugumos partijų sudėtyje – profesoriai ir mokslų daktarai, o kai kurios netgi turi akademikų, bet priiminėti sprendimus švietimo srityje be pedagogų, medicinoje be medikų, teisėsaugoje be pareigūnų, versle be verslininkų, o žemės ūkyje be ūkininkų yra ne tik buka, bet ir nusikalstama.