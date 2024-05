Giedrius Surplys. PIP Lietuvos regioninei politikai

Galimybės? Europos Parlamente galima nuolat inicijuoti naujoviškas papildomas finansavimo priemones svarbiausiems sektoriams. Regionų plėtros komitetas per šią kadenciją sukūrė du naujus finansavimo mechanizmus: Sąžiningo perėjimo fondą (angl. Just Transition Fund) ir Strateginių technologijų Europai platformą (angl. Strategic Technologies for Europe Platform). Europos Komisija leidžia valstybėms narėms taikyti naujas subsidijų priemones švariųjų technologijų srityje pagal Laikinąją krizių ir pereinamojo laikotarpio programą (pvz., Vengrija skyrė 2,3 mlrd. eurų švariųjų technologijų investicijoms paremti, Lenkija – 350 mln. eurų „Ionway“ baterijų gamyklai). Lietuva irgi gali pasinaudoti tokiomis galimybėmis.