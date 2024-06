Giedrius Surplys. 5 strateginiai iššūkiai, kurie laukia ES bendrosios žemės ūkio politikos

Pirmasis iššūkis. Ar Žaliasis kursas virs Žaliuoju susitarimu?

Dar ir dar kartą pakartosiu, kad mes Lietuvoje simboliškai neteisingai išsivertėme Green Deal į „Žaliąjį kursą“. Simboliškai jis ir tapo nurodymų rinkiniu, dėl kurio racionalumo ar mokslinio pagrįstumo nei Europos Komisija, nei nacionalinės valdžios institucijos nepasivargino padiskutuoti su visuomene. ES apsibrėžė iki 2030 m. trečdaliu sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą žemės ūkio sektoriuje, siekdama iki 2050 m. tapti klimatui neutraliu regionu (be CO 2 emisijų). Šalims narėms buvo nuleisti vieno kurpaliaus rodikliai, kurių jos privalo pasiekti, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, Lietuvos ūkiai sugeneruoja daug mažiau tų prakeiktų dujų negu itin intensyvūs Nyderlandų ūkiai. Susimažinti numatyta vienodai. Ir pasipylė...