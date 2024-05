Eugenijus Gentvilas. Sugrįžę į Europą: panorėkim garsiau nugalėt

Rodėme savo pavyzdžiu jau tada, prieš 20 metų, tik nutiko kaip toje Marijono Mikutavičiaus dainoje: „galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom (…) ir kartais per tyliai mes norėjom nugalėt.“ Kaip jau 20 metų vėl sugrįžę į Europą, galėtume ir garsiau panorėti. Kai didžiausias demokratijos ramstis pasaulyje tampa nenuspėjamas, tuo svarbesnis mūsų – senųjų, iš naujo prisikėlusių europiečių – balsas.