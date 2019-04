11848 – tiek gaisrų 2018 metais vyko gesinti ugniagesiai ir tai yra beveik 2,5 tūkst. iškvietimų daugiau nei 2017 metais. Per pirmuosius du šių metų mėnesius kilo 1437 gaisrai, vien per šį savaitgalį ugniagesiai žolės gesinti vyko virš 140 kartų, be to, ugniagesiai per šį laikotarpį jau atliko 1656 gelbėjimo darbus. Statistika daugiau nei iškalbinga.

Kasmetiniai potvyniai Rusnėje, vis dažniau kylančių audrų padaryti nuostoliai gyventojams, o kur dar netrukus prasidėsiantis aplinkai didelės žalos padarantis durpynų gaisrų sezonas. Dėl klimato kaitos kasmet kyla dešimtys didesnių ar mažesnių durpynų gaisrų, kurie yra sunkiai gesinami ir nesuvaldyti gali tęstis kelias paras ar savaites. Tokie gaisrai ne tik didina užterštumo aplinkai rodiklius, bet ir skatina klimato atšilimą. Kasmet valstybė dėl gaisrų valstybiniuose miškuose ir aplinkai padaromos žalos netenka apie 2,8 mln. eurų.

Neužsivedantys, XX amžių menantys „Zil“ ugniagesių automobiliai, kuriems remontas jau yra tapęs nuolatine būsena, nors ir vienetiniai, bet skaudūs atvejai, kai dėl neplanuotai sugedusios technikos ugniagesiai negali operatyviai atvykti į įvykį ir užgesinti gaisro, nusinešančio gyvybes – tai šiandienos gelbėjimo tarnybos, kuria visuomenė pasitiki labiausiai, grimasos. Ar aš vienas matau dramblį kambaryje? Reikalingi sprendimai – greiti ir visų pirma orientuoti į žmogų, į gyventojų saugumą.

Kalbame apie tvarkingą techniką, o kartu ne tik apie gyventojų, bet ir pačių ugniagesių saugumą, apie geresnes darbo sąlygas ir kokybę, taip pat ugniagesių aprūpinimą tarptautinius standartus atitinkančia įranga gelbėjimo darbams atlikti. Sena technika nebegali būti kliūtis išgelbėti gyvybę!

Tai nėra neįgyvendinama vizija ar lozungas. Tai reali galimybė. Dar 2013 metais Vyriausybės nutarimu yra nustatytas priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų aprūpinimo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos standartas, kuris nurodo, kad vidutinis automobilinių cisternų tarnavimo amžius turėtų būti ne didesnis nei 20 metų. Šiai dienai regionuose galime vis dar atrasti ir tokių, kurioms beveik 40 metų.

Viešasis sektorius, žinoma, ne privatus verslas, su nepanaudotomis lėšomis negali elgtis kaip nori, ypač jei tai Europos Sąjungos (ES) paramos lėšos, tačiau pinigų yra. Per visus ES veiksmų programos prioritetus sudėjus veiklos lėšų rezervas yra apie 398 mln. eurų. Matant realią galimybę finansuoti gyventojų saugumo užtikrinimui būtiną techniką ir to nesiūlyti įgyvendinti būtų mažų mažiausiai neatsakingas požiūris.

Naujas ugniagesių automobilių, skirtų gaisrams gesinti ir gelbėjimo darbams atlikti, kokybės standartas, būtinas Lietuvai, jei norime užtikrinti gyventojų saugumą ir pamiršti atgyvenusią, operatyviam darbui nebetinkamą „Zil“ techniką.

Finansų ministerija jau kreipėsi į ministerijas su prašymu pateikti kiekvienos ministerijos poreikį, kuriam būtų skirtas finansavimas iš būsimų lėšų perskirstymų, taip pat sutaupymų laikotarpio pabaigoje. Vidaus reikalų ministerija siūlo kitą principą – rinkti ne naują poreikį, o verčiau atsižvelgti į finansavimo stokojančias sritis. Pavyzdžiui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento gelbėjimo technikos finansavimas.

Norint 100 proc. užtikrinti poreikį automobilinėms cisternoms, t. y. kad būtų pakeisti senieji, ne visada užsivedantys „Zil“, iš viso reikia įsigyti apie 80 automobilių (arba trečdalio eksploatuojamų techninių išteklių) su visa priklausančia ekipuote pagal patvirtintus Vyriausybės ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento standartus.

Šiuo metu šis kriterijus yra pasiektas tik 69 proc. Įsiklausykime ir į aukščiausią visuomenės pasitikėjimą turinčią ugniagesių bendruomenę – dėl gelbėjimo technikos nusidėvėjimo atsiranda rizika, kad į įvykį nebus tinkamai sureaguota arba reagavimo mastas įvykio pradinėje stadijoje būna nepakankamas ir tokiu atveju padariniai gali būti sunkiai prognozuojami ar suvaldomi.

Vidaus reikalų ministerija jau pateikė paraišką apie šį poreikį Finansų ministerijai. Ugniagesiai pagal priemonę, skirtą gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimui ir plėtrai, galėtų reikalingą techniką įsigyti naudojant struktūrinę ES fondų paramą. Toks sprendimas būtų rimta investicija į ateitį, leisianti užtikrinti gyventojų saugumą.

Naujas kokybės standartas, arba specialus transporto modulis, ugniagesiams leistų greičiau ir efektyviau atvykti į įvykį, įvertinti jo pobūdį, veiksmingai stabdyti gaisro plėtrą, padėtų greičiau atlikti gelbėjimo darbus stichijų – ar tai būtų potvynis, ar gaisras, ar ledonešis – siautėjimo atveju. Tokį modernų modulį sudarytų autocisterna, ugniagesių apsaugos priemonės, gesinimo ir gelbėjimo įranga, ryšio bei vaizdo įranga, kitos reikalingos priemonės.

Balandis – tvarkymosi kiemuose metas. Darom?