Šiuo metu turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą automatiškai galima važinėtis tik AM kategorijai priklausančiais mopedu ar lengvuoju keturračiu. Norint valdyti A1 kategorijos transporto priemones (50-125 cm3 variklio tūrio, iki 11 kW galios motociklus), reikia papildomai lankyti kursus, išlaikyti vairavimo teorijos ir praktikos egzaminą „Regitroje“.

Seimo Peticijų komisija sulaukė gyventojo kreipimosi, kuriuo pilietis pasiūlė automatiškai suteikti teisę vairuoti motociklą iki 125 cm3 tiems, kas turi įgiję teisę vairuoti B kategorijos automobilį.

Peticijos autoriaus teigimu, Lietuva galėtų pasekti užsienio šalių pavyzdžiu. Ir iš tiesų Latvija, Estija, Lenkija, D. Britanija, Čekija, Italija ir kt. yra valstybės, kuriose peticijoje siūlyta tvarka veikia praktikoje.

Seimo Peticijų komisija pritarė idėjai ir įstatymo projektas pasiekė Seimo posėdžių salę. Pirmoje iš trijų stadijų, reikiamų įstatymui priimti, parlamento narių daugumai balsavus už, projektui buvo pritarta.

Kitą savaitę laukia antroji – svarstymo Seimo plenarinių posėdžių salėje – stadija. Įstatymo svarstymo procesas šiek tiek užsitęsė, nes tarp skirtingų institucijų vyko daug diskusijų ir ieškota bendro sutarimo: leisti ar neleisti, saugu ar nesaugu, jei leisti, tai nuo kokio amžiaus, koks turi būti vairuotojo stažas, nuo kada būtų galima pradėti, kokius teisės aktus papildomai reikia paruošti ir t.t. – klausimų buvo daug.

Galiausiai po tinkamiausių formuluočių paieškų rastas kompromisinis variantas. Taigi, kas siūloma?

Jeigu Seimas pritars, maždaug po metų, t. y. nuo 2022 m. kovo 1 d., vairuotojai, turintys teisę vairuoti B kategorijos automobilį, automatiškai galės vairuoti ir motociklus. Tiesa, tai bus galima daryti, jei:

1. Jums yra bent 25 metai.

2. Jūs turite bent 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą.

3. Jūsų motociklo variklio darbinis tūris neviršija 125 cm3.

4. Išklausysite privalomą mokymų kursą. Mokymų trukmė ir pobūdis dar bus vėliau nustatyti poįstatyminiais aktais. Egzaminų „Regitroje“ laikyti nereikės.

Verta atkreipti dėmesį, kad šios nuostatos dar nėra galutinės ir iki galutinio įstatymo priėmimo gali keistis.

Taip pat reikia pabrėžti, jog šie įstatymo pakeitimai nesudarys jokių kliūčių išvardintų kriterijų neatitinkantiems asmenims (pvz., 16-24 metų ar neturintiems 5 metų vairavimo stažo) įgyti teisę vairuoti A1 kategorijos transporto priemones įprastu ir šiuo metu galiojančiu būdu, t. y. baigus A1 kategorijos vairavimo kursus ir išlaikius teorijos bei vairavimo egzaminus.

Kodėl suteikti teisę vairuoti ne pačius galingiausius motociklus turint B kategoriją (ir atitinkant amžiaus, stažo reikalavimus) yra gerai?

Manau, būtų sumažinta perteklinė biurokratija ir administracinė našta piliečiams, galimai tai spręstų transporto spūsčių problemą didmiesčiuose, kartu mažintų ir oro užterštumą, nes šiuolaikiniai motociklai yra mažiau taršūs nei automobiliai. Apskritai važiavimas tokia transporto priemone nemažai daliai žmonių teikia didelį malonumą ir gerų emocijų.

Yra nemažai teigiančių, jog motociklas visgi yra ne automobilis, – kardinaliai skiriasi jų valdymas, reikia kitų įgūdžių, dėl to išauga grėsmė eismo ir pačių žmonių saugumui. Ir, reikia pripažinti, jog tokios pastabos yra dalinai pagrįstos.

Bet laikausi nuomonės, jog turime pasitikėti žmonėmis. Kiekvienas turi įvertinti savo pasiruošimą, įgūdžius, galimas pasekmes. Be to, įstatyme yra saugiklių – patiems jauniausiems vairuotojams pakeitimai nebus prieinami, reikės ir bent 5 metų vairavimo stažo, be to, laukia mokymai, kuriuose bus suteikiama reikalingų praktinių motociklo vairavimo žinių.

Apskritai ši diskusija dėl leidimo automobilių vairuotojams suteikti galimybę automatiškai sėsti prie motociklų vairo iš dalies primena situaciją, kai prieš dešimtmetį pakeitę teisės aktus pasiūlėme leisti žmonėms važiuoti traktoriais ir savaeigėmis žemės ūkio mašinomis turint atitinkamų kategorijų automobilių vairuotojo pažymėjimus. Primenu, jog anksčiau net ir traktorių vairuotojai, turintys vairuotojo profesionalo pažymėjimą, būtinai privalėjo turėti traktoriaus vairuotojo pažymėjimą.

Nors situacijos yra skirtingos, bet ir tuomet netrūko karštų diskusijų iš skirtingų interesų. Tačiau pakeitimams buvo pritarta ir, manau, žmonėms, ypač kaimiškose vietose, pakeisti teisės aktai davė nemažai naudos.

O šiame straipsnyje aptartas pavyzdys rodo, jog peticijos, kurios yra pagrįstos, atitinkančios Peticijų įstatymo reikalavimus, siūlančios konkrečius teisės aktų pakeitimus, gali duoti apčiuopiamą, daliai žmonių tikrai naudingą rezultatą.

Įstatymo svarstymas Seime numatomas balandžio 13 dieną.