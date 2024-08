Darius Razmislevičius. Siekiame gerovės valstybės, bet suklupome už aukštų maisto kainų: kaip rasti išeitį?

Visai neseniai aukšti šalies politikai pasidžiaugė, kad per pastaruosius metus kainos Lietuvoje augo lėčiausiai iš visų Europos Sąjungos (ES) šalių, tačiau pamiršo paminėti tokią „smulkmeną“, kad per trejus metus jos vidutiniškai išaugo daugiau nei 50 proc. O tuo tarpu tokios kasdienio vartojimo prekės, kaip kiaušiniai, duona, pienas, brango dar labiau – daugiau nei dvigubai. Ir, kaip teigia ekonomistai, mes patenkame į daugiausia maistui išleidžiančių Europos šalių dvyliktuką. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, vien nuo 2021 m. vasario maistas mūsų šalyje pabrango 48,8 proc. Per šį laiką duona ir grūdų produktai pabrango net 53,3 proc., mėsa – 42 proc., žuvis – 33,3 proc., pienas, sūris, kiaušiniai – 55,6 proc., aliejai – 36,6 proc., vaisiai – 28,1 proc., daržovės – net 68,8 proc. Lietuva pagal maistui išleidžiamų pinigų kiekį stovi beveik vienoje gretoje su Vokietija ir Olandija, tačiau darbuotojų algomis, be abejo, gerokai nusileidžia šioms ekonomikos galiūnėms. Todėl nenuostabu, kad socialiniai tinklai pilni vaizdelių su kainų palyginimais Lietuvoje ir Vokietijoje ar kitose aukšto pragyvenimo šalyse, kur tos pačios prekės [kaina – „Delfi“] gali skirtis kartais. Net Lietuvos gamintojų produkcijos galima rasti Lenkijoje, Vokietijoje ar Anglijoje pigiau nei mūsų šalies parduotuvių lentynose.