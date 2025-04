Dainius Žalimas. Demokratija veikia – partnerystė įtvirtinta

Žinoma, visa tai nereiškia, kad KT nutarimas yra idealus. Tačiau tam tikras teisinio argumentavimo ydas gali pastebėti nedaugelis konstitucinės teisės profesionalų. Bene rimčiausias trūkumas yra CK įsigaliojimo įstatymo 28 straipsnio (reglamentavusio partnerystės instituto įsigaliojimą) prieštaravimo Konstitucijai pagrindimas per Seimo neveikimą, o ne vien normos ydingumą (tarsi norma būtų gera, jei Seimas būtų per protingą laiką išleidęs partnerystės registravimo tvarkos įstatymą, o bloga ji yra tik todėl, kad Seimas to nepadarė). Susidaro įspūdis, kad KT nusižengė jo paties sau daugybę kartų konstatuotam draudimui tirti Seimo neveikimą, nes pagal Konstitucijos tekstą KT įgaliotas tirti Seimo priimtų aktų (kad ir dar negaliojančių, kaip šiuo atveju) konstitucingumą, o ne Seimo neveikimą nepriimant teisės akto. KT argumentacija būtų buvusi stipresnė, jei jis būtų „pagavęs“ pareiškėjos argumentą apie Konstitucijos tiesioginį taikymą, tačiau atrodo, jog KT nesuprato, kam pareiškėja apskritai nurodė Konstitucijos 6 str. 1 d. (jau tikrai ne vien tam, kad primintų, jog Konstitucija yra vientisas ir darnus aktas).