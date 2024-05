Andrius Vyšniauskas. Prezidento rinkimų signalai Seimo rinkimams

Beje, kodėl I. Vėgėlei nepasisekė? Nuo pat kampanijos starto jis buvo silpnas. Starto renginys ir jo kalba buvo silpni, be akcentų ir idėjų. Debatuose – pasirodyta labai prastai. Pirmiausia todėl, kad be antivakserinių nesąmonių jokio turinio nebuvo. Asmenybė be charizmos, be autentikos. O ir rinkėjams, į kuriuos jis apeliavo (žemesnių pajamų, regionų kairysis elektoratas), įspūdžio nepadarė tai, kad jiems nori atstovauti turtingo oligarcho sūnelis milijonierius, kuris giriasi namie turintis kino teatrą. Žmonės suprato, kad čia kažkas su juo ne taip. Todėl I. Vėgėlė buvo silpnas nuo pat pradžių.