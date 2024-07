Andrius Kubilius. Kapituliacinių slinkčių vasara

Apie kapituliacinę taiką

Vis garsiau Vakaruose pasigirstančios kalbos apie taikos derybas, diplomatinius sprendimus ir mistišką karo nutraukimą per vieną dieną yra „gražus“ tęsinys tų pačių argumentų, kodėl Ukrainai nereikia duoti ginklų: nereikia duoti ginklų, nes jų neturime ir negalime pasigaminti, ir be to, ginklai tik nutolina taiką, o taika yra svarbiausias humanistinis tikslas, nesvarbu, kokiomis priemonėmis pasiekiamas ir kokias pasekmes užtraukia. Tokie argumentai girdisi vis dažniau. Tokios taikos apologetai neaiškina, kaip ir kokiomis sąlygomis tokią taiką galima pasiekti, nes jiems užtenka tik pasakyti, kad tai galima pasiekti diplomatinėmis priemonėmis. Bet akivaizdu, kad už vadinamųjų „humanistinių“ argumentų slypi paprasta logika: Ukraina turi atiduoti Rusijai okupuotas teritorijas ir už tai Rusija pasižadės nutraukti agresiją, o tai lyg ir leis išsaugoti tūkstančius gyvybių ir nesugriautų miestų.