Andrius Kubilius. Antrojo pasaulinio karo pamokos šių dienų Europai

5 pamoka. 1944-ieji: Vakarų (nugalėtojų) planas pokarinei sutriuškintai Vokietijai (be Hitlerio) – nuo Morgenthau plano iki Marshallo plano

Dar 1944 metais sąjungininkams svarstant, kaip turėtų būti elgiamasi su pralaimėjusios Vokietijos ekonomika, buvo patvirtintas JAV iždo sekretoriaus Henry’io Morgenthau parengtas planas, įgavęs „Morgenthau plano“ pavadinimą, kuriame buvo numatyta, kad Vokietijos sunkioji pramonė turėtų būti sunaikinta, o pati Vokietija padalyta į kelias nepriklausomas valstybes. Toks planas rėmėsi paties H. Morgenthau ir jo bendraminčių pagrindine nuostata, kad tik tokiu būdu būtų galima išvengti to, jog po karo ekonomiškai atsigavusi Vokietija po dešimties metų nepradėtų trečio pasaulinio karo. Viename iš Morgenthau planą patvirtinusių memorandumų buvo rašoma, kad Vokietijos Ruro ir Saro regionuose (pagrindiniuose industriniuose regionuose) turės būti sunaikinta karinė pramonė, o pati Vokietija ilgainiui turės būti paversta į „žemės ūkio ir kaimišką, pastoralinę savo charakteriu valstybę“ (angl. „country primarily agricultural and pastoral in its character“).